"Сегодня один из тридцати зараженных является суперраспространителем"

С появлением "дельта"-варианта коронавируса риск заражения через аэрозоли серьезно возрос. Исследователь рисков Михаэль Ридикер рассказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger, почему сегодня ситуация хуже, чем год назад.

Исследователь изучил риск заражения вирусом Sars-CoV-2 через аэрозоли еще год назад и пришел к выводу, что около 10% инфицированных людей переносят достаточное количество вируса, чтобы передать его через аэрозоли. "В случае с "дельта"-вариантом гораздо больше людей имеют сильно повышенную вирусную нагрузку. Это означает, что почти каждый третий инфицированный человек является сегодня высокозаразным и может довольно быстро заразить других людей в небольшом помещении при несоблюдении мер предосторожности", - указал эксперт.

"Для заражения достаточно уже одной большой капли от высокозаразного человека, но гораздо большую проблему представляют мелкие аэрозоли, которые остаются в воздухе в течение длительного времени - даже если человек уже покинул помещение, - отметил Ридикер. - Мои расчеты показывают, что примерно один из тридцати зараженных людей сегодня является суперраспространителем, во время первой волны это был один из тысячи. Такой человек очень легко может заразить других аэрозольным путем. Достаточно уже нескольких минут общения с таким человеком без маски в небольшом помещении, если он поет или очень громко разговаривает. Даже если этот человек будет вести себя тихо, другие люди могут заразиться, находясь в течение часа в небольшом офисе без маски".

Для большинства зараженных людей со средней или низкой вирусной нагрузкой, согласно модельным расчетам, произведенным год назад, заражение других через аэрозоли было очень маловероятным, даже при частом кашле. "К сожалению, это не так в случае с "дельта"-вариантом. Здесь почти половина зараженных может заразить через аэрозоли окружающих. На мой взгляд, такое число зараженных людей, которые могут выделять критические количества вирусов в виде аэрозолей, является причиной того, почему "дельта"-вариант смог распространиться так быстро", - отметил собеседник издания.

Говоря о том, как можно защититься от аэрозолей, исследователь посоветовал: "Лучше всего избегать длительного пребывания в помещении с людьми, не принадлежащими к вашей семье. Кроме того, эти помещения должны быть большими и хорошо проветриваемыми. Если в помещении находятся громко разговаривающие люди, лучше его покинуть. Также большую роль играет ношение хорошей защитной маски. Медицинские маски, плотно прилегающие к лицу, уже обеспечивают некоторую защиту. Но и они пропускают около четверти мелких аэрозолей. Основная проблема заключается в том, что они не прилегают плотно по краям. Я бы рекомендовал только те маски, производители которых тестируют их эффективность и фиксируют результаты для различных типов аэрозолей. Еще лучше сертифицированные маски FFP2 и FFP3 без клапана".

"Вирусная нагрузка среди зараженного населения распределена очень неравномерно. Если у человека очень высокая вирусная нагрузка, то одна большая капля жидкости, выделившаяся при разговоре, несет в себе десятки тысяч вирусов. Этого уже достаточно для заражения. При этом люди с низкой вирусной нагрузкой зачастую могут выделять в воздух менее одного вируса в час", - отметил Ридикер.

Говоря о том, возможно ли заразиться вирусом через глаза, эксперт пояснил: "Теоретически, да, но этот путь передачи играет роль в основном для крупных капель. Для мелких аэрозолей гораздо важнее путь через легкие, поскольку они имеют огромную площадь поверхности".

"Я исследовал, можно ли заразиться, когда на пробежке бежишь за другим человеком. Мне удалось показать, что крупные капли попадают очень редко, а облако мелких частиц жидкости, образующееся от дыхания, очень быстро рассеивается, - отметил собеседник издания. - При условии, что вы не бежите за зараженным человеком очень долго, риск заразиться очень мал. Но нужно быть осторожным, если вы стоите лицом к собеседнику и находитесь от него на расстоянии вытянутой руки, это может быть опасным как в помещении, так и на улице, особенно если у собеседника при разговоре выделяются капли жидкости".

"Влажность оказывает очень слабое влияние на аэрозоли в помещении. Жидкость из дыхательных путей содержит липиды и белки, которые предотвращают сильное уменьшение в объеме. Кроме того, скорость разрушения вируса увеличивается только в сочетании с УФ-светом, например, прямым солнечным светом, но в большинстве закрытых помещений УФ-свет практически отсутствует. При этом слизистые оболочки более чувствительны к инфекции, когда влажность воздуха очень низкая. В идеале необходимо поддерживать влажность в диапазоне от 40% до 65%", - порекомендовал Ридикер.

"Ультрафиолетовое излучение определенно помогает против Sars-CoV-2. Это даже не обязательно должно быть УФ-С излучение. Даже черный свет, то есть ультрафиолетовая составляющая солнечного света, оказывает сильное воздействие. Однако нужно следить за тем, чтобы не подвергаться прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Иначе можно быстро получить сильный солнечный ожог или повреждение глаз. Я бы использовал только профессиональные ультрафиолетовые системы, которые были проверены на безопасность", - указал исследователь.

"В поездах значительная часть воздуха фильтруется, а затем направляется обратно в вагон. (...) По моим расчетам, риск заражения не очень высок, если все носят маски и ведут себя относительно тихо. Но если кто-то очень громко разговаривает в течение длительного времени, лучше перейти в другое купе", - посоветовал эксперт.