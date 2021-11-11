С Путиным на равных

"В отношениях с Россией следует делать ставку на диалог и разрядку. В то же время нужно модернизировать бундесвер", - пишет на страницах немецкого издания Die Tageszeitung Рюдигер Людекинг, экс-посол Германии в Нью-Йорке и бывший постоянный представитель ФРГ при ОБСЕ.

"Отношения с Россией - это повод для особого беспокойства. Закрытие российского представительства при НАТО 1 ноября стало на данный момент их низшей точкой. Необходимо остановить спираль конфронтации, угрожающую миру. И здесь Германии и западному альянсу нужно вспомнить и учесть опыт, полученный в ходе преодоления холодной войны", - полагает автор статьи.

"Во-первых, односторонняя политика конфронтации по отношению к России не является успешной. Критика автократической, антидемократической и бесчеловечной политики России и российского вмешательства на Украине верна, но она не должна приводить к дестабилизации военно-политической ситуации между НАТО и Россией. Политика Запада, основанная исключительно на сдерживании и изоляции, не побудит Россию изменить свои взгляды; скорее, она будет способствовать агрессивной российской политике самоутверждения и вооружения с целью быть признанной в качестве равной великой державы и сохранить собственную геополитическую сферу влияния".

"Вместо этого необходимо активно изучать возможности для диалога, сотрудничества и разрядки. Диалог о политике безопасности нуждается в конструктивном содержании и не должен исчерпываться взаимными обвинениями. Для этого следует отказаться от ненужных провокаций вроде угроз быстрого расширения НАТО за счет Украины и Грузии. Основной интерес должен представлять новый подход к контролю над вооружениями", - говорится в статье.

"Во-вторых, диалог, сотрудничество и разрядка являются частью "Доклада Армеля", действующего в НАТО с 1967 года. В нем, с одной стороны, речь идет о достаточной сдерживающей военной мощи, с другой - об отношениях со странами Варшавского договора, которые являются предпосылкой для решения политических вопросов мирным путем".

"Поэтому сейчас необходимо уделять особое внимание устойчивому устранению вопиющего дефицита оснащения и возможностей бундесвера и, в частности, укреплению системы обычного сдерживания НАТО".

"Восстановление доверия к двойному подходу в политике безопасности, закрепленному в концепции Армеля, должно стать главной задачей нового правительства Германии. Это требует проактивной политики безопасности, нацеленной на то, чтобы иметь возможность эффективно противостоять рискам эскалации в отношениях с Россией в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами. Внешняя политика, основанная на "ценностях", постулированная в протоколе переговоров СДПГ, "зеленых" и СвДП, не должна стать препятствием для политики безопасности в отношении России, основанной на более тесном сотрудничестве. Слова Эгона Бара по-прежнему актуальны: "В Европе не может быть стабильности без участия и вовлечения России", - пишет Людекинг.

"В сегодняшней критической ситуации в области безопасности и с учетом потенциала России в области нестратегического ядерного оружия в Европе, который примерно в 10 раз больше, необходимо также четкое обязательство Германии по продолжению участия в ядерных программах. (...) Вместе с тем мы заинтересованы в том, чтобы нестратегические ядерные вооружения России и НАТО были включены в американо-российские переговоры о сокращении вооружений. Необходимо вытеснить фокусировку на ядерном оружии из оборонной политики НАТО и России. Однако это требует достаточного потенциала обычной обороны со стороны НАТО и нового импульса в политике контроля над вооружениями. Прежде всего, необходимо срочно укрепить доверие в военной сфере, включая, в частности, практические меры по снижению рисков, установлению прозрачности и контролю над вооружениями на линии соприкосновения между НАТО и Россией в Восточной Европе", - заключает Людекинг.