Калифорнийские пожарные - помеха для разрыва с Россией

"Все более бурная словесная война между Россией и США не помешала вложить часть пенсионных накоплений, которые принадлежат калифорнийским пожарным и полицейским, в долговые обязательства, которые были проданы правительством президента Путина", - пишет Bloomberg. Журналисты Наташа Дофф и Джон Гиттелсон поясняют: "Система пенсионных накоплений госслужащих Калифорнии (The California Public Employees' Retirement System, она же Calpers) на конец июня держала в российских гособлигациях инвестиции примерно на 460 млн долларов, что на 8% с лишним больше, чем в прошлом году, согласно данным, которые были переданы Bloomberg News. Если основываться на цифрах, обнародованных публично, то благодаря этому штат Калифорния - на 10-м месте среди зарубежных кредиторов России, впереди него - другие крупные американские инвесторы, в том числе BlackRock Inc. и Stone Harbor Investment Partners".

По мнению издания, в поединке санкций между Россией и США уязвимы обе стороны, и американские законодатели, которые подумывают о санкциях в отношении российских гособлигаций в наказание за предполагаемое вмешательство России в американские выборы, оказываются перед дилеммой.

"То, что пенсионные фонды вкладываются в российские облигации, важно, так как они, вероятно (обращаясь в отдел по контролю иностранных активов Минфина США. - Прим. авт.), выступают против санкций в отношении гособлигаций, - говорит Кун Чоу (Union Bancaire Privee, Лондон). - Но, возможно, это не окажет большого влияния, поскольку в США обе партии поддерживают идею дополнительного наказания России".

"По данным на конец лета, американские инвесторы были держателями 6% российских облигаций, в том числе евробондов и рублевых ОФЗ", - пишут авторы, ссылаясь на данные российского рейтингового агентства АКРА.

Газета пересказывает слова сенатора-демократа Криса Ван Холлена, соавтора одного из проектов законов о новых санкциях: "Он сказал, что мера в отношении гособлигаций уже изменена, дабы санкции затрагивали только новые эмиссии бондов".