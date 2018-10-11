Оно побеждает даже болезни: ученые подтверждают оздоравливающее действие пива

Хмельному напитку постоянно приписывают целебные свойства. Ученые из команды Клауса Хеллербранда из Университета Эрлангена-Нюрнберга подробнее изучили два вещества, входящих в состав пива и определяющих его положительное воздействие, сообщает Focus. Речь идет о полифеноле под названием ксантогумол и изо-альфа-горьких кислотах, содержащихся в хмеле.

"В ходе исследования было обнаружено, что ксантогумол может предотвращать ожирение печени, вызываемое лишним весом и неправильным питанием, а также предупреждать образование рубцов на ткани печени. К тому же это вещество, по-видимому, может убивать в печени раковые клетки. Кроме того, как сообщают ученые, оно может противодействовать увеличению веса. (...) Изо-альфа-горькие кислоты сдерживают развитие поражений печени и положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров", - передает издание.

В какой степени содержащиеся в пиве вещества могут использоваться в борьбе против ожирения, диабета и рака, должны показать последующие исследования. В любом случае ученые подчеркивают, что речь идет о безалкогольном варианте напитка. "Возможно, что путем употребления безалкогольного пива или других содержащих хмель продуктов питания и напитков, таких как лимонад или чай с хмелем, можно добиться положительного эффекта. Конкретно в лечении или предупреждении поражений печени в результате ожирения ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты кажутся весьма многообещающими", - считает Хеллербранд.