Почему работодатели должны покупать высокие столы для работы стоя

"Согласно новому исследованию, высокие столы могут значительно повысить продуктивность сотрудников", - сообщает австрийское издание Kurier.

В исследовании, проведенном учеными Лестерского университета и опубликованном в научном журнале British Medical Journal, приняли участие 146 сотрудников университетских госпиталей Лестера. Из них 76 были предоставлены для работы письменные столы, регулируемые по высоте. Специальные справочные материалы, а также вибрирующие сиденья должны были способствовать тому, чтобы сотрудники чаще работали стоя, говорится в статье.

"В начале исследования испытуемые в среднем проводили в сидячем положении 9,7 часа в день. Год спустя время сидения в исследуемой группе сократилось на целых 82 минуты", - передает издание.

"По словам авторов исследования, сокращение времени сидения напрямую сказывается на здоровье, - пишет автор публикации.- Так, недавно одно из исследований доказало, что люди, проводящие в сидячем положении больше 8 часов в день, имеют повышенный риск преждевременной смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличивается при этом и риск возникновения диабета 2-го типа".

"По окончании эксперимента участники исследуемой группы были более работоспособными и довольными. Они отмечали улучшение качества жизни, а также уменьшение связанных с работой симптомов усталости, тревожных состояний и болей в спине", - сообщает Kurier.