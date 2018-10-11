Мамаев и Кокорин - игрушки, изломанные нефтерублями

"Это было предрешено. Получившие дурное воспитание из-за нефтерублей, получавшие зарплаты, которые значительно превосходят их таланты, некоторые российские футболисты вступили на гибельный путь. Таков случай Александра Кокорина и Павла Мамаева, задержанных в среду за нанесение побоев", - пишет в статье, опубликованной в La Vanguardia, корреспондент информагентства EFE Игнасио Ортега.

"Мало кто верит, что футболистов в итоге приговорят к тюремному заключению, хотя обнародованные видеозаписи не оставляют сомнения в жестокости их нападения на двух чиновников и водителя. И все же их карьера уже никогда не будет прежней. В российском обществе редко бывает такое единодушие от Кремля и Госдумы до прессы и людей с улицы: футболисты виновны и должны быть наказаны по всей строгости закона", - говорится в статье.

По данным прессы, зарплата Кокорина - 3,5 млн евро в год, а Мамаева - около 2,5 млн евро, пишет автор. "С такой зарплатой у российских футболистов нет ни необходимости, ни желания уходить в иностранные лиги, где зарплата намного ниже, а требования намного выше, и они в итоге превращаются в "некоронованных принцев". За исключением пяти стран с мощными лигами - Испании, Англии, Италии, Германии и Франции - таких зарплат нет ни в одной европейской стране", - говорится в статье.

"Футболисты, родившиеся в простых семьях, ведут шикарную жизнь, которая по карману лишь немногим, тем более что в России более 20% населения страдают от бедности. Нефтерубли - феномен, которому в огромной степени способствовал приход газового гиганта "Газпрома" во всесильный "Зенит", - породили целое поколение футболистов, сорящих деньгами по своему капризу", - говорится в статье.

Автор напоминает, что Фабио Капелло в бытность тренером российской сборной считал Кокорина лучшим футболистом страны. Мамаев, по его словам, был "одним из самых многообещающих игроков ЦСКА (Москва)".

"Если их признают виновными, им никто не посочувствует. Россияне заранее вынесли им приговор за их многочисленные бестактные поступки - например, на вечеринке в Монако они на одно только шампанское потратили 250 тыс. евро вскоре после того, как сборная проиграла на первом этапе чемпионата Европы", - говорится в статье.