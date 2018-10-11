Армения еще ждет своей экономической революции

Визит Эммануэля Макрона в Армению, куда он прибыл в среду вечером, по случаю саммита франкофонии, вызывает много надежд в деловых кругах маленькой кавказской страны. Армянское правительство воспользовалось этим, чтобы за несколько недель организовать деловой форум, на котором ожидаются 350 франкоговорящих руководителей компаний, преимущественно французских, пишет спецкор Le Figaro в Ереване Режи Женте.

"Страна демонстрирует экономический рост в 7,5%, но он распределяется неравномерно. Этим пользуются всего лишь несколько крупных компаний страны", - с сожалением говорит Артак Манукян, экономический советник премьер-министра Никола Пашиняна.

Начиная с 20 мая Никол Пашинян собрал дюжину олигархов, чтобы объяснить им, как он отныне собирается управлять экономикой страны: покончить с монополиями и льготами в обход закона, с обратной силой налоговых задолженностей за три года, в обмен на некую амнистию, отмечает автор статьи.

Но страна еще не окончательно встала на рельсы своей экономической революции. Несколько олигархов - некоторые из них заседают в парламенте - угрожают закрыть свои предприятия, если кто-то посягнет на их преимущества. И, несмотря на огромную народную поддержку, премьер-министр и его команда практически не могут принимать законы, поскольку парламент еще находится в руках бывшей руководящей команды, избранной на фоне массовых электоральных фальсификаций прошлого года, поясняет Женте.

Но тут большой русский брат дал понять, что неуместно было бы выходить за предел текста конституции, а также опрокидывать такой парламент. Республиканская партия Сержа Саргсяна, хотя и изгнанного народом, отказывается от досрочных выборов, говорится в статье. "Они хотят максимально отсрочить эти выборы, надеясь на то, что поддержка, которой пользуется Пашинян, ослабеет из-за отсутствия реформ", - считает один приближенный премьер-министра.

Пространство для маневров у Никола Пашиняна довольно узкое. "Государственный бюджет составляет 2,4 млн евро, и даже экономия на всем и улучшение налоговых сборов, в частности, с серой экономики, составляющей 40%, не позволят сделать сильный рывок. Менять надо всю деловую обстановку, на данный момент плохо то, что она зависит от денежных переводов наших мигрантов", - считает советник Артак Манукян. Самая большая диаспора находится в России, напоминает издание.

Армянская экономика также сильно зависит от иностранных инвестиций, в добывающей промышленности (медь, молибден) или в энергетике (80% держится на России). Установление оптимального делового климата все же может придать большую значимость преимуществам страны, несмотря на ограниченность рынка (у 3 млн армян среднемесячная зарплата составляет примерно 250 евро). Инвестировать в Армении - это значит потенциально открыть двери в таможенное пространство с населением в 180 млн человек, представляющих Евразийский экономический союз (Армения, Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия), комментирует автор статьи.