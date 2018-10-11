На Украине православные разрываются между Москвой и Константинополем

Киевский Патриархат, созданный после распада СССР и вдохновленный украинской революцией 2014 года, стремится освободиться из-под российской опеки. Его сторонники на местах взяли под контроль сотню церквей, когда-то подчиненных Москве, пишет спецкор французской Le Figaro во Львове и Котюжинах Пьер Авриль.

Церковь Святого мученика Стефана был построена в 1913 году при Российской империи, вновь открыта в 1929 году, когда Котюжины были польской деревней, затем пережила коммунистическую бурю и снова расцвела после падения СССР, сообщает автор статьи. Но вот уже полтора года, радостно говорит отец Игорь, как церковь полностью возрождена: она вышла из-под канонической опеки Московского Патриархата и присоединилась к Киевскому Патриархату. Это и политическая, и религиозная революция.

"В период империи мы жили при российской оккупации и были лишены Церкви. Сейчас у нас свое государство, а по апостольским правилам, каждый народ, у которого есть государство, имеет право на свою Церковь. И это как раз тот самый случай", - поясняет Игорь Мороз, утверждающий, что он посвятил 23 года молитвам за то, чтобы украинский флаг "развевался" над всеми церквами его епархии.

То, что в коридорах власти воспринимается как попытка объединения православной веры или восстановление исторической несправедливости, в Котюжинах принимает вид реванша. Передача церкви Святого Стефана произошла зимним утром 2017 года, когда группа из тридцати бандитов в спортивных костюмах и масках, спешно отправленных украинскими националистическими движениями, окружила здание церкви, перекрыв туда доступ ее настоятелю отцу Александру. Украинские полицейские снимали эту сцену на камеру, но не вмешивались, описывает Авриль.

За неделю до этого, по обкатанному сценарию, жители деревни были приглашены на муниципальное собрание, затем на референдум, призванный ратифицировать эту операцию. 240 человек проголосовали в пользу перехода в Киевский Патриархат, 96 были против, говорится в статье. "У нас экспроприировали все - здание, землю, иконы, в том числе церковное облачение", - рассказывает отец Александр Кантицкий. Прихожане, которые остались ему верны, изобличают фальсификации на голосовании.

С тех пор деревня Котюжины живет в страхе, если не сказать в ненависти. Будучи соседями, верующие из двух лагерей боятся встречаться друг с другом. "К нам относятся как к врагам Украины и сепаратистам, обвиняют нас в том, что мы поддерживаем Путина, но я не занимаюсь политикой. Бог тем более не имеет с этим ничего общего. Я довольствуюсь лишь тем, что молюсь", - сказала пенсионерка Ирина, сохранившая верность своей родной Церкви и отцу Александру, хотя она и не русскоязычная.

Пытаясь объединить свою сбитую с толку паству, благодаря частным пожертвованиям отец Александр содействовал строительству и торжественному открытию 16 сентября нового культового сооружения, церкви Рождества Христова, снова присоединенной к Московскому Патриархату и расположенной в 200 метрах от предыдущей. "Но я не уверен, что мы в безопасности. Люди из Киева угрожают выселить нас во второй раз", - беспокоится он. Даже внутри семей появилась напряженность между прихожанами церкви Святого Стефана и Рождества Христова. "Мы предпочитаем молчать, чтобы не разрушать семью", - признался нам на условиях анонимности один из них, который остался верен родной церкви, в противоположность своей дочери, передает спецкор.

Официально и Киевская Церковь, и политическая власть утверждают, что хотят предоставить "диссидентам" свободу вероисповедания. В реальности же превалирует сила, отмечает Авриль.

Сегодня во Львове, вотчине украинских националистов, прихожане церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца, величественного сооружения, расположенного рядом с центром города, опасаются того, что их церковь постигнет та же участь, что и примыкающий к ней бывший российский культурный центр, ставший жертвой налета в 2014 году. "Здесь нами управляет Бог, но в Киеве - это силы Сатаны", - заявила прихожанка Нина.

Для украинцев, оскорбленных и преданных из-за их веры, президент Петр Порошенко приравнивается к дьяволу. В смешении жанров, свойственном православной религии, глава государства вместе с Киевским Патриархом Филаретом попросили Константинопольского Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской церкви, указывает журналист.

"Варфоломей почуял, что ветер дует в сторону опалы России, оказавшейся в изоляции на международной арене, и с помощью Киевского Патриархата выбрал западный лагерь. Что касается Порошенко, то он сделал из Церкви третий рычаг своей власти, наряду с армией - которая борется против России в Донбассе - и украинским языком, который утверждается вместо русского", - анализирует Людмила Филиппович, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов.

Все же отец Александр утверждает, что готов следовать духу времени: "Мы начали совершать богослужение на украинском языке, не полностью, а только чтение Евангелия и проповеди", - говорит он.

Напрасный труд: отныне в деревне Котюжины два священника на 400 взрослых жителей, резюмирует Авриль.