Рожать - значит загрязнять окружающую среду?

Доклад, опубликованный информационным агентством AFP, возродил предложение не рожать детей с целью защиты окружающей среды. Оно вызвало резкую реакцию, но в то же время существуют движения, применяющие этот принцип на практике, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Каролин Кристиназ.

В понедельник весь мир раскрыл для себя последний паникерский доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). За это время AFP успело опубликовать в своем аккаунте в Twitter компьютерную графику под названием "Несколько способов снижения своего углеродного следа". Согласно исследованию, наиболее эффективный способ - иметь на одного ребенка меньше, передает журналистка.

С одной стороны, из доклада мы узнаем о необратимых последствиях, которые может вызвать глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия к концу века. Есть там и высказывания экспертов, таких как Дженнифер Морган из экологической организации Greenpeace International, которая утверждает: "Доклад МГЭИК представляет собой план спасательных мер для человечества".

Некоторые специалисты утверждают, что решения существуют, но их необходимо ускорить. Они упоминают экономию энергии, возросшее использование возобновляемых энергоресурсов, а также климатические и социальные изменения, благоприятствующие "низкоуглеродному" образу жизни.

Но лучше всего "иметь на одного ребенка меньше", поскольку это позволит снизить мировые выбросы углекислого газа на 59 тонн в год, передает Кристиназ.

Конечно, подобное заявление взбудоражило всех пользователей интернета, говорится в статье. Одни возмущены: "Ну, это надо говорить не нам, европейцам, мы и так с трудом достигаем порогового уровня воспроизводства населения!" Другие обеспокоены: "Опасная наклонная плоскость, мы скатываемся к тому, что человеческая жизнь становится такой же переменной величиной, как другие". Третьи более прагматичны, они задаются вопросом: "Если стать серийным убийцей, насколько это снизит углеродный след?"

Контролировать демографию с целью снижения ущерба для окружающей среды - такая идея не нова. Приходит на ум британский экономист Томас Мальтус, вспоминается инициатива Ecopop. Первый уже умер, вторая оказалась безрезультатной, пишет автор статьи.

Но концепция осталась. Те, кто держится за нее, приводят шокирующий аргумент: по оценкам ООН, в 2050 году на Земле будут проживать 9,8 млрд человек, говорится далее.

В США женщины, которые не хотят иметь детей по экологическим соображениям, называются GINK, от Green Inclination, No Kids ("Зеленые наклонности, без детей"). Их лозунг: "Если ты любишь детей, не производи их на свет, это мусорный ящик". Группа предлагает не рожать, а усыновлять, описывает автор статьи.

"Лучшим средством для решения проблемы глобального потепления стало бы снижение мирового населения на 500 млн человек к 2050 году", - заявляет Лиза Химас, автор манифеста этого объединения.