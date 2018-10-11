Правительство ФРГ собирается и дальше одобрять сделки с Саудовской Аравией

"На правительственную коалицию ФРГ надвигается новый конфликт: по имеющейся информации, правительство не собирается соблюдать закрепленный в коалиционном соглашении запрет на новые поставки оружия в такие страны, как Саудовская Аравия", - сообщают журналисты Der Spiegel Маттиас Гебауэр и Файт Медик.

"Позиция федерального правительства становится ясной из письма министерства экономики, которым руководит Петер Альтмайер (ХДС), депутату Томасу Хичлеру (СДПГ). Как пишет в нем статс-секретарь Ульрих Нусбаум, о поставках вооружения участникам конфликта в Йемене правительство принимает решения "по-прежнему всегда в каждом отдельном случае". Хотя учитывается и вовлеченность в конфликт, решающим является также тип запрашиваемых поставок и цель их использования", - передают авторы статьи.

"Эр-Рияд является ведущим участником поспешно организованной коалиции против действующих в Йемене повстанцев-хуситов, - отмечают Габауэр и Медик. - Почти каждый день осуществляются авиаоперации против повстанцев, которыми, по мнению Саудовской Аравии, управляет Иран. При этом постоянно происходят роковые неудачные удары. К тому же Саудовская Аравия блокирует Йемен и содействует таким образом одной из тяжелейших гуманитарных катастроф в мире".

"Тем не менее, федеральное правительство не хочет вводить строгого запрета на поставки оружия саудитам или другим участникам войны в Йемене. (...) МИД ФРГ, возглавляемый представителем партии СДПГ, и министерство экономики месяцами спорили о формулировке положения коалиционного договора, касающегося Йемена. (...) По-настоящему жестко не захотел действовать ни один из министров, - подчеркивают журналисты. - Альтмайер боится в случае категоричного запрета всех сделок с Саудовской Аравии нанести ущерб оборонной промышленности. Министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ) также был осторожным. Только недавно он положил начало дипломатическому сближению с саудитами, извинившись за критические высказывания своего предшественника".

В правительственной коалиции данная тема, очевидно, вызывает серьезные разногласия. Так, депутат Томас Хичлер, специализирующийся на вопросах безопасности, призвал правительство к строгому соблюдению коалиционного соглашения, исключающего поставки оружия странам, участвующим в войне в Йемене.

"Насколько велико недовольство в рядах социал-демократов, было видно на заседании фракции СДПГ в Бундестаге во вторник. Министру иностранных дел Маасу и председателю фракции Андрее Налес пришлось на протяжении часа защищаться от обвинения в том, что, одобрив поставки в Эр-Рияд, правительство нарушило коалиционное соглашение. (...) Депутат Мартин Роземанн, занимающийся вопросами рынка труда, выступил с критикой, заявив, что в его избирательном округе у многих создается впечатление, будто министр иностранных дел пресмыкается перед саудитами", - передают Гебауэр и Медик.