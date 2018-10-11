Нацистская подлодка с ртутью должна быть обезврежена

В 1945 году британцы потопили германскую подлодку U 864. С тех пор ее обломки покоятся на дне, а с ними - и более 60 тонн ядовитой ртути. Норвежское правительство планирует обезвредить этот "подводный Чернобыль", сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Как сообщает немецкое издание, власти Норвегии хотят накрыть обломки саркофагом, чтобы обезопасить подводный мир от воздействия ртути.

"Немецкая подлодка направлялась в феврале 1945 года к берегам Японии, чтобы доставить ноу-хау союзнику. Ртуть, редкость для японцев, была необходима для производства оружия", - повествует автор публикации Себастьян Киршнер.

После того как лодка была затоплена британской торпедой, ее обломки покоятся на дне у берегов норвежского портового города Бергена. Власти обратили на них внимание только в 2003 году после сообщений, полученных от местных рыбаков.

"При помощи роботов для глубоководных погружений в 2005 году удалось выяснить, что ртутью заражено около 47 тыс. квадратных метров морского дна вокруг подлодки. Теперь эта площадь должна быть накрыта саркофагом для предотвращения дальнейшего заражения", - говорится в статье.

Изначально планировалось накрыть морское дно бетонным саркофагом, подобным чернобыльскому, однако затем выбор пал на защитное покрытие из песка и гравия, которое не такое тяжелое и твердое, как бетон. На реализацию проекта, завершить который планируется до 2020 года, потребуется до 31,5 млн евро, сообщает SZ.

"Местные жители и экологические организации не в восторге от планов правительства. Они сомневаются, что защитного покрытия будет достаточно, и требуют поднять U 864 на поверхность, а ртуть убрать с морского дна", - говорится далее.

"По словам заместителя директора норвежской береговой охраны, анализы рисков показали, что защитное покрытие - наилучшая мера с точки зрения долгосрочной экологической защиты", - пишет в заключение журналист.