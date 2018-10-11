Сколько часов оптимально для здорового сна?

Канадские ученые выяснили, что оптимальный ночной сон должен длиться не менее 7 и не более 8 часов, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Оптимальное решение лежит где-то между привычками главы Apple Тима Кука и президента РФ Владимира Путина. Первый не раз признавался, что спит мало и предпочитает отвечать на электронную почту в 4 часа утра. Второй известен тем, что любит поспать подольше и якобы редко встает с постели до 12 дня. И то и другое - не самое оптимальное решение", - передает автор публикации Кристиан Гшевендтер.

Ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) в течение года исследовали "сонное" поведение 10 тыс. человек. "Ежедневно участники исследования должны были рассказать о том, какое количество часов проспали. Затем они отвечали на вопросы большого онлайн-теста, в ходе которого проверялось в том числе их логическое мышление, свойства памяти и вербальные способности", - сообщается далее.

"Самые низкие результаты были у тех, кто проспал менее 4 часов. Когнитивные способности взрослых людей падали до уровня восьмилетнего ребенка. Не очень хорошая новость для многих топ-менеджеров, которые любят бравировать тем, что у них нет времени на сон", - отмечает журналист.

По мнению исследователей, как те, кто спит мало, так и те, кто спит много, говорят более торопливо и принимают не самые эффективные решения. Долгота ночного сна при этом никак не сказывается на краткосрочной памяти. Чего нельзя сказать о долгосрочной, отмечает автор.

Как правило, люди жалуются скорее на то, что им не хватает времени на сон, чем на то, что его слишком много. "Ученые полагают, что недосып может негативно отразиться на экономике страны. Невыспавшиеся сотрудники не могут работать эффективно. По некоторым данным, в результате этой проблемы одна только Канада не досчитывается около 21 млрд долларов ежегодно", - пишет SZ.

Но надежда есть, замечает в заключение журналист. Нужно хотя бы раз в неделю находить возможность спать подольше - по крайней мере, перед принятием важного решения. "Тот, кто дольше остается в кровати, на следующий день будет иметь больше шансов на успех".