Церковная борьба Киева против Москвы

"Христианские православные церкви, к которым по всему миру принадлежат 300 млн верующих, стоят перед расколом, - пишет журналист немецкого издания Tageszeitung Бернхард Клазен. - Причиной является стремление Украины к церковной независимости от России. Русская православная церковь в качестве реакции на эти стремления 14 сентября приняла решение выйти из всех структур, комиссий и обсуждений мирового сообщества православных церквей, в которых участвует Вселенский Константинопольский Патриархат".

"Для митрополита Илариона, фактически являющегося министром иностранных дел РПЦ, это сопоставимо с прекращением дипломатических отношений со Вселенским Константинопольским патриархатом", - отмечает автор статьи.

Украинская православная церковь Московского Патриархата пока является единственной канонической из трех существующих на Украине православных церквей, то есть признанной Константинопольским Патриархатом. Теперь же, как желает того украинский президент Петр Порошенко и подавляющее большинство в украинском парламенте, Константинополь должен признать и две другие украинские православные церкви.

"Будучи православной христианкой, я могу ходить только в церковь Московского Патриархата, потому что другие не являются признанными православными церквами. Но как сознательная гражданка своей страны я не могу ходить в церковь Московского Патриархата, потому что Московский Патриархат является очень промосковским", - приводит Клазен слова украинской радиожурналистки Алины Белобры.

"Для мирного сосуществования разных признанных Константинополем православных церквей, как представляет себе это Белобра, есть пример. В Эстонии сосуществуют православная церковь Московского Патриархата и церковь Константинопольского Патриархата, - комментирует журналист. - Однако многое говорит о том, что все будет не так, как желает того Белобра. Ведь после того, как Константинополь предоставит [украинской церкви] автокефалию, что обозначит ее признание и независимость, на Украине должна быть основана единая православная церковь".

"Для украинской политики вопрос единой церкви, которая лишит значимости Православную церковь Московского Патриархата, является жизненно важным, - подчеркивает автор статьи. - В апреле, выступая перед украинским парламентом, Порошенко заявил, что создание единой православной церкви - это не вопрос религии, а инструмент борьбы в гибридной войне с Россией".

Митрополит Иларион в свою очередь предупредил, что признание обеих украинских православных церквей Константинополем может иметь серьезные последствия и привести к кровопролитию, передает Клазен в заключение.