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11 октября 2018 г.
11 октября 2018 г.

Рис Блейкли | The Times

Пневмонией можно заболеть, поковырявшись в носу

"Болезни распространяются не только через кашель и чихание. Ученые обнаружили, что бактерии, вызывающие пневмонию, могут передаваться путем ковыряния в носу", - сообщает журналист The Times Рис Блейкли.

Ученые из Ливерпульской школы тропической медицины и Королевского госпиталя в Ливерпуле предположительно первыми доказали, что пневмококк может переноситься таким образом. Ранее считалось, что бактерия распространяется воздушно-капельным путем.

"По имеющимся оценкам, пневмококковая инфекция ежегодно уносит жизни 1,3 млн детей младше пяти лет", - отмечается в статье. Исследование показывает, что поддержание рук и игрушек в чистоте может помочь защитить маленьких детей от заболевания.

Источник: The Times


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