11 октября 2018 г. Рис Блейкли | The Times Пневмонией можно заболеть, поковырявшись в носу "Болезни распространяются не только через кашель и чихание. Ученые обнаружили, что бактерии, вызывающие пневмонию, могут передаваться путем ковыряния в носу", - сообщает журналист The Times Рис Блейкли. Ученые из Ливерпульской школы тропической медицины и Королевского госпиталя в Ливерпуле предположительно первыми доказали, что пневмококк может переноситься таким образом. Ранее считалось, что бактерия распространяется воздушно-капельным путем. "По имеющимся оценкам, пневмококковая инфекция ежегодно уносит жизни 1,3 млн детей младше пяти лет", - отмечается в статье. Исследование показывает, что поддержание рук и игрушек в чистоте может помочь защитить маленьких детей от заболевания. Источник: The Times