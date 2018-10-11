Скандальная выходка российских футболистов приобретает политический характер

Два футболиста российской национальной сборной устроили драку в одном из московских кафе. На их беду, хулиганская выходка была заснята на видео. Дело приобрело резонанс - в стороне не остался даже президент Путин, сообщает Die Welt.

"Александр Кокорин и Павел Мамаев уже получили печальную известность. В составе национальной сборной России по футболу они бесславно вылетели с ЧЕ-2016 во Франции еще на групповом этапе. Это не помешало им с размахом повеселиться в Монако, где на вечеринке они заказали шампанского на 250 тыс. евро. На их беду, это стало достоянием общественности - и разразился скандал", - передает издание.

И снова Кокорин с Мамаевым. "В связи с предполагаемым нападением на чиновников в московском кафе им грозит серьезное наказание", - говорится далее. Как сообщил представитель российской премьер-лиги Сергей Алексеев, в комиссию по этике Российского футбольного союза был направлен запрос на пожизненное отстранение обоих футболистов.

По словам Игоря Лебедева из комиссии по этике РФУ, которого цитирует немецкое издание, "следственные органы могут квалифицировать действия [Кокорина и Мамаева] как хулиганство, за которое они могут получить до 5 лет тюремного заключения".

"Неважно, футболист или обычный гражданин - все должны соблюдать законы", - заявил во вторник министр спорта РФ Павел Колобков в эфире телеканала "Россия 24". Футболистам грозит исключение из национальной сборной.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, видеокадры драки были "достаточно неприятны". В связи с тем, что у инцидента было много свидетелей, ведомствам будет легче проводить расследование, отметил он.

ФК "Краснодар", за который играет Мамаев, заявил о своем намерении расторгнуть контракт с футболистом так быстро, как только возможно, говорится в статье.