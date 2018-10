11 октября 2018 г. Дэвид Стерн, Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Трения между Россией и Украиной распространились на византийский мир православной церкви В плане повседневной жизни автокефалия Украинской церкви будет мало что значить для верующих, но для украинских политических лидеров она будет знаменовать собой очередной важный символический разрыв с Россией, пишут журналисты The Washington Post Дэвид Стерн и Эми Феррис-Ротман. "Простите мой пафос, но речь действительно идет о контроле России над умами и душами украинского народа", - заявил украинский депутат Виктор Еленский. "Москва выставляет Украину агрессором, а стремление к автокефалии изображает как наступление. Но для украинцев это оборона", - сказала доцент кафедры истории и российских и восточноевропейских исследований Уэслианского университета (США) Виктория Смолкин. "Публично россияне возражают по соображениям юрисдикции. По их словам, такие вопросы, как предоставление автокефалии, должны решаться единогласно различными православными церквами, а не [Вселенским Патриархом] Варфоломеем единолично", - отмечают авторы статьи. "Наблюдатели, следящие за ситуацией в православном мире, говорят, что разногласие имеет намного более глубокие корни. Оно восходит к многовековой борьбе между Москвой и Константинополем за первенство среди более чем 250 миллионов православных, а также к грандиозной стратегии Путина, призванной объявить его режим главным в мире защитником традиционных христианских ценностей", - пишут журналисты. "Константинополь не подотчетен Москве. Они конкуренты, а не партнеры", - сказала Смолкин. "Это действительно подрывает всю их рекламу своей роли в мире или, так сказать, маркетинговое продвижение", - считает директор Центра православных исследований при Фордемском университете (США) Джордж Демакопулос. "У всего этого есть реальные геополитические последствия, - добавил он. - Особенно когда есть такая фигура, как Путин, которому удается скрывать страдания своего народа за этой демонстрацией международной мощи". Источник: The Washington Post