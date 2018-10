11 октября 2018 г. Алан Кьюллисон | The Wall Street Journal Трое богатых россиян нажили себе врага в лице Путина. Теперь все они мертвы В конце марта нынешнего года российский эмигрант Николай Глушков, в прошлом финансовый директор "Аэрофлота", готовился к судебному заседанию в Лондоне, повествует журналист The Wall Street Journal Алан Кьюллисон. "Он говорил друзьям, что на заседании будет доказана его невиновность в финансовых преступлениях, в которых его долгое время обвиняли российские власти, а также будет разоблачена Aeroflot Russian Airlines (так в оригинале. - Прим. ред.) как прикрытие российских спецслужб. Это дело также могло поставить президента Владимира Путина в неловкое положение, пролив свет на эпизод постсоветской истории, который российское правительство попыталось стереть", - говорится в статье. "Накануне предварительного судебного заседания Глушков перестал отвечать на телефонные звонки. Его дочь приехала к нему домой, дабы выяснить, что случилось, и обнаружила его тело в доме, он был задушен собачьим поводком. В ту же ночь десятки полицейских из контртеррористического подразделения оцепили его дом и начали копать ямы у него на дворе", - пишет автор, сообщая, что британская полиция расследует версию, что это было убийство. Глушков "входил в "трио" когда-то могущественных россиян, которые, сколотив состояние в период приватизаций в России, содействовали строительству политической системы, которая привела Путина на президентский пост. Впав у него в немилость, трое бежали в Англию и попытались организовать сопротивление своему бывшему протеже, но их усилиям воспрепятствовали их безвременные кончины и дорогостоящие судебные разбирательства", сказано в статье. Издание напоминает о смерти Бориса Березовского ("ее вначале назвали самоубийством, но теперь полиция начала расследование заново", - говорится в статье), Александра Литвиненко и Бадри Патаркацишвили, а также указывает, что за неделю до смерти Глушкова были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Газета пишет: "Главным вопросом в деле Глушкова были утверждения "Аэрофлота", что этот россиянин и его партнеры, во время приватизации завоевав себе плацдарм в руководстве "Аэрофлота", похитили у компании 120 млн долларов". "В письменных заявлениях официальный представитель "Аэрофлота" Андрей Согрин написал, что "Аэрофлот" "не является сегодня и никогда не являлся "кассиром спецслужб России". Он назвал Глушкова "мошенником", который в России был признан виновным "в замысловатой схеме вывода колоссальных средств "Аэрофлота" в иностранной валюте на швейцарские банковские счета компаний, которые он контролировал". Согрин сказал, что "Аэрофлот" не имел никакого отношения к его смерти, добавив, что Глушков, "если бы он остался жив", "столкнулся бы с существенным решением гражданского суда и в Англии тоже", - сообщает издание. Автор отмечает: "Глушков уверял, что иск "Аэрофлота" к нему был абсурдным, а дело в целом, которое много лет рассматривалось в Канцлерском отделении Высокого суда Лондона, было для российских властей предлогом для гонений на него. Документы, поданные в суд до судебного разбирательства, в том числе 51-страничные свидетельские показания, с которыми ознакомилась Wall Street Journal, демонстрируют, что он намеревался в ответ вновь приоткрыть главы российской истории 20-летней давности, которые являются щекотливыми для Кремля и российских спецслужб". По мнению издания, "Москва в основном стерла намеки на то, что Путину помог прийти к власти кто-то более могущественный - такой человек, как Березовский". "Путин охладел к олигархам, когда выстроил вертикальную политическую систему, в которой сегодня господствует, объединив силы с союзниками из спецслужб для поглощения ключевых компаний. Марина (в оригинале ошибочно Maria. - Прим. ред.) Литвиненко, вдова отравленного Литвиненко, сказала в интервью, что ее муж полагал, что поглощение Березовским "Аэрофлота" в итоге погубило его и его союзников, так как он нажил себе много врагов в истеблишменте безопасности. Авиакомпания, сказала г-жа Литвиненко, сославшись на то, что ей это говорил муж, была одним из центральных элементов российских разведслужб, которые с советских времен использовали свою глобальную сеть офисов и авиамаршрутов, чтобы проводить выплаты своим агентам по всему миру, а также транспортировать тайные грузы. "Аэрофлот" был центром всего этого", - сказала она. Это утверждение Глушков тоже собирался предать огласке в суде", - пишет издание. Газета сообщает, что ознакомилась со свидетельскими показаниями Глушкова и другими документами, связанными с судебным делом. Березовский уговорил Глушкова, работавшего в Минвнешторге СССР, прийти на работу в "Логоваз". В 1991 году Глушков был назначен заместителем гендиректора "АвтоВАЗа". "Компания, как он утверждал, продавала автомобили по дешевке иностранным компаниям, контролируемым бывшими советскими чиновниками, которым разрешалось перепродавать машины и присваивать барыш. Спустя много лет российская прокуратура утверждала, что это Березовский незаконно присваивал средства в фирме. Глушков пресек эту практику, как он утверждал в своих показаниях в суде, и ему начали поступать угрозы, что его заставят "исчезнуть" или что его семье может быть нанесен вред. Он отправил жену и детей на жительство в Швейцарию, а через два года, получив "крайне серьезную" угрозу от некого полковника ФСБ в Тольятти, уволился из компании и на следующий день уехал в Москву", - говорится в статье. Глушков был назначен заместителем директора "Аэрофлота". "Глушков начал проверку финансов компании и обнаружил, что, как и в "АвтоВАЗе", головной офис не имел особого контроля над выручкой. Деньги от продажи билетов шли на сотни банковских счетов, контролируемых примерно 150 региональными офисами, утверждал Глушков в свидетельских показаниях. Примерно 3500 из 15 тыс. сотрудников компании работали под прикрытием на одно из ответвлений российских разведслужб, утверждал он", - говорится в статье. "В начале 1996 года он собрал совещание представителей "Аэрофлота" со всего мира, намереваясь направить выручку в компании в Швейцарии. Реакция спецслужб была незамедлительной, утверждал он в своих свидетельских показаниях. По его словам, ему ежедневно звонили в офис на специальный телефон, установленный для разговоров с руководителями спецслужб. Один из них, Александр Коржаков, бывший генерал КГБ и телохранитель Ельцина, сказал, что "открутит мне голову" и "посадит меня в тюрьму (...), если я по-прежнему буду нарушать права ФСБ", утверждал Глушков в своих свидетельских показаниях", - говорится в статье. Издание сообщает: "Коржаков, с которым связались по телефону в России, отрицал, что угрожал Глушкову, но назвал экс-директора (так в оригинале. - Прим. ред.) "Аэрофлота" вором, который украл у компании "десятки миллионов" в интересах Березовского". Издание напоминает дальнейшую хронику событий: в 1997 году российская прокуратура начала расследование предполагаемых финансовых нарушений в "Аэрофлоте". В 2000 году Березовский бежал за границу, а прокуратура назвала его одним из подозреваемых по делу "Аэрофлота". Глушков был арестован по обвинениям в отмывании денег и незаконной коммерческой деятельности. В 2004 году суд признал его виновным, но освободил из-под стражи, засчитав срок пребывания в СИЗО. Глушков переселился в Лондон. "Аэрофлот", вернувшийся под контроль российского правительства, подал в Лондоне в суд на Глушкова и Березовского. Патаркацишвили и Березовский ушли из жизни. "Глушков и еще один ответчик по делу собрали финансовые документы, которые, по их словам, доказывали, что в период его руководства в "Аэрофлоте" не было должностных преступлений", - пишет издание. Глушков надеялся подвергнуть перекрестному допросу Коржакова и "других сотрудников спецслужб, работавших в "Аэрофлоте", пишет автор. Издание полагает: "После смерти Глушков был до какой-то степени реабилитирован. После того, как в апреле авиакомпания без объяснений забрала свой иск, судья велела "Аэрофлоту" выплатить более 3 млн фунтов в качестве компенсации судебных издержек наследникам Глушкова и другим ответчикам. Судья заявила, что после 8 лет разбирательства авиакомпания перестала разыгрывать свои карты, видимо, потому, что "Аэрофлот" и его советники осознали, что их иск обречен на полную неудачу". 