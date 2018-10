11 октября 2018 г. Марго Патрик | The Wall Street Journal Олигархи, бойтесь: Британия требует объяснить, как сидящий в тюрьме банкир мог купить особняк в Лондоне "От жены заключенного азербайджанского банкира потребовали объяснить, как она и ее муж смогли позволить себе приобрести лондонский особняк за миллионы фунтов, иначе будет грозить его конфискация. Это первый случай, когда Великобритания применила новые следственные полномочия", - передает корреспондентка The Wall Street Journal Марго Патрик. "Как было объявлено в среду, Замира Гаджиева, жена бывшего председателя "Международного банка Азербайджана" Джахангира Гаджиева, получила два "запроса об имуществе неустановленного происхождения", выданные британским судом в феврале", - сообщает журналистка. Она пишет: "Запросы, касающиеся особняка в Лондоне и гольф-клуба возле ипподрома в Аскоте, знаменуют собой предупредительный выстрел со стороны британских властей в адрес российских олигархов, семей бывших африканских диктаторов и других так называемых влиятельных политических лиц, которые хранят свои деньги в Великобритании. Это проводится в рамках нового законодательства, направленного на борьбу с грязными деньгами в стране и нацеленного в особенности на людей с политическими связями или подозреваемых в серьезных преступлениях, в отношении которых неясно, на какие средства они приобретают имущество и другие активы". Согласно постановлению британского суда, в 2009 году Гаджиевы через компанию на Британских Виргинских островах купили дом в престижном лондонском районе Найтсбридж. Они выплатили около 4 млн фунтов стерлингов из первоначальной стоимости в 11,5 млн и за пять лет погасили кредит на остальную сумму. "Гаджиева сообщила британскому суду, что на момент покупки дома ее муж был человеком со "значительными средствами", но данные из судебного дела показывают, что его зарплата в банке составляла около 70 тыс. долларов. Гаджиева заявила, что у него были и другие деловые интересы, и представила документ 2011 года от финансового менеджера, согласно которому собственный капитал ее мужа составлял почти 73 млн долларов. Если ее апелляция не увенчается успехом, ей придется дополнительно объяснить источник денег для выплат за дом и гольф-клуб неподалеку от Лондона", - говорится в статье. По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, стоимость этой недвижимости составляет 22 млн фунтов. Юристы агентства на слушаниях в июле сообщили, что Гаджиева вела в Лондоне расточительный образ жизни. С 2006 по 2016 год она потратила в магазине Harrods 16 млн фунтов, в том числе 48,6 тыс. фунтов на покупку в Cartier и 121 тыс. на приобретение трех предметов в Boucheron. Источник: The Wall Street Journal