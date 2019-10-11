Пощечина Елизаветы II, алкогольное помутнение рассудка... Маленькие секреты Элтона Джона

"(...) Он надеялся, прежде всего, стать частью "маленькой элитной клики". В своей автобиографии "Я, Элтон Джон", которая выйдет в свет 16 октября в издательстве Éditions Albin Michel, 72-летний певец признается, что употреблял кокаин с 1974 года в течение шестнадцати лет. Молодой Элтон Джон - его настоящее имя Реджинальд Дуайт - чувствовал себя "гиком" среди знаменитостей того времени. Чрезмерное употребление наркотиков сделало его "монстром", как он рассказывает в своей книге", - пишет Le Figaro.

"(...) Однажды певец понял, что его склонность к виски и наркотикам может убить его. "Я не знал, как жить, но я не хотел умирать", - пишет он. 29 июля 1990 года Элтон Джон в возрасте 43 лет прошел курс лечения от алкоголизма в Чикаго", - говорится в статье.

"Однако его зависимости не являются единственным объектом автобиографии. Элтон Джон рассказывает несколько невероятных занимательных историй, случившихся с ним за его 50-летнее пребывание за кулисами шоу-бизнеса. Поп-звезда, в частности, описывает, как актриса Лиз Тейлор старалась его очаровать с тем, чтобы он подарил ей свои дорогие украшения", - сообщает издание.

"Пожалуй, самая удивительная история касается королевы Англии, - говорится в статье. - В то время Елизавета II попросила своего племянника виконта Линли посмотреть, хорошо ли чувствует себя ее сестра. "Он несколько раз отказывался, и тогда королева дала ему пощечину, сказав: "Не спорь со мной, я королева", - вспоминает Элтон Джон. После чего государыня, осознав, что певец присутствовал при этой сцене, подмигнула ему".

"Элтон Джон всегда был близок с леди Ди, в книге он также рассказывает о своей встрече с Принцессой людских сердец. Они подружились в 1981 году во время вечеринки, организованной по случаю 21-летия принца Эндрю (...)", - передает газета.

"Много лет спустя, во время одной вечеринки в Лондоне, он присутствовал при безмолвной борьбе Сильвестра Сталлоне и Ричарда Гира, оба они проявляли симпатию к принцессе, которая только что рассталась с принцем Чарльзом. "Пока мы были заняты разговором, я заметил, что в комнате накалилась обстановка, - пишет он. - Судя по взглядам, зарождающаяся дружба между Дианой и Ричардом сильно не понравилась Сильвестру Сталлоне".

Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, наконец заметил двух актеров в коридоре, когда те уже собирались устроить драку. После ужина принцесса Диана и Ричард Гир уселись у камина. Актер из саги о Рокки предпочел уйти с вечеринки, кипя от гнева. "Я бы никогда не пришел, если бы знал, что там будет этот чертов прекрасный принц", - сказал он.

"Элтон Джон подружился со многими "богатыми и знаменитыми", но есть и один пример неприязни. В 1997 году певица Тина Тернер подвергла критике его наряд, его волосы и даже цвет его фортепиано во время их совместного тура. Каплей, переполнившей чашу, стал спор об исполнении песни Proud Mary. Вплоть до того, что они осыпали друг друга ругательствами и отменили тур. Впоследствии в дуэте наступило примирение", - резюмирует Le Figaro.