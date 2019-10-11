Попав в ловушку импичмента, Трамп выигрывает время

"Хотя американская история показывает, что процедура импичмента никогда не завершалась успешно, президент, похоже, впервые проявляет признаки паники и пытается затянуть судебное разбирательство", - пишет Пап Ндиай, профессор Института политических исследований Парижа, на страницах Libération.

"(...) Импичмент представляется недостижимым, но положение Трампа гораздо более тревожное, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, Белый дом, похоже, не принял меры, ожидаемые в подобной ситуации: то есть создание специализированной группы юристов, оперативного центра импичмента (англ. impeachment war room), чтобы скорректировать защиту. В 1998 году Клинтон создал такую команду, сыгравшую существенную роль в том, чтобы выпутаться из создавшегося положения. Сегодня невероятная дезорганизация Белого дома, незанятые вакансии, неконтролируемые разглагольствования адвоката Руди Джулиани, крайняя взбудораженность президента вряд ли поспособствуют успокоению перед лицом намечающейся перспективы долгой судебной битвы. Импичмент - это не для бестолковых дилетантов", - утверждает автор статьи.

"Во-вторых, процедура импичмента будет проходить во время невиданной избирательной кампании. Республиканское большинство в Сенате находится под угрозой, поскольку участие в игре примут 35 мест, из которых в настоящее время 23 принадлежат республиканцам. Среди них есть некоторые сенаторы, которые дрожат за свое переизбрание. Они порой зажаты в тиски между верными сторонниками Трампа и центристским и независимым электоратом, в котором они также нуждаются, если хотят, чтобы их переизбрали в борьбе против сплоченных и воинствующих демократов. Пока эти умеренные сенаторы прижимаются к стенам, но их солидарность с Трампом не гарантируется на 100%, особенно если расследование пойдет не по плану. Многие сенаторы-республиканцы откажутся тонуть вместе с "Титаником" и прыгнут в спасательные шлюпки, прилагая все усилия, чтобы не пойти ко дну", - рассуждает эксперт.

"В-третьих, никто не в силах предсказать, какой улов окажется в сетях расследования. Два месяца назад у демократов было две возможности начать импичмент. Первая стратегия заключалась в том, чтобы доработать пакет судебных документов, содержащий все злоупотребления Трампа: его связи с Россией в президентской кампании 2016 года и после нее; его усилия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать расследованию специального прокурора Роберта Мюллера; его попытки оказать давление на людей, цитируемых в судебных делах; смешение его президентских обязанностей и его деятельности в качестве бизнесмена; и совсем недавно сюда добавились его настойчивые просьбы в адрес президента Украины дискредитировать кандидата от демократической партии Джо Байдена", - указывает Ндиай.

"В конечном счете, демократы выбрали вторую стратегию, которая заключается в том, чтобы сосредоточиться только на украинском деле: она более понятна для широкой публики и в принципе позволяет двигаться быстрее, по ходу корректируя выстрелы по одной и той же цели. Однако возможно, что по пути появятся новые элементы, подтверждающие широко распространенную коррупцию в Белом доме. Импичмент способен открыть ящик Пандоры. Впервые с тех пор, как он занял Овальный кабинет, Трамп находится в обороне, и он, кажется, испугался, его охватило подсознательное чувство страха, которое он выражает в посредством целой череды оскорблений и провокаций. А что, если, потянув за украинскую нить, удастся распустить всю паутину президента?" - анализирует эксперт.

"А пока, чтобы выиграть время, Дональд Трамп объявил, что он отказывает демократам в их в просьбах по поводу заслушивания свидетелей или передачи документов. Нынешняя юридическая путаница, без сомнения, будет урегулирована в суде, что приведет к затягиванию разбирательства на несколько месяцев, - считает автор публикации. - Трамп делает ставку на свое переизбрание в ноябре 2020 года. К тому времени ему будет все дозволено. (...)".