Секс, цинизм и скандалы: грязная предвыборная борьба в Венгрии

"Оппозиция впервые объединенными усилиями выступает против Виктора Орбана и на муниципальных выборах, которые пройдут в воскресенье, намерена завоевать как минимум Будапешт. Правительство в свою очередь делает все, чтобы венгры, испытывая отвращение к предвыборной кампании, оставались дома", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Цинизм является в Венгрии частью предвыборной борьбы, - отмечает автор статьи Иво Мийнссен. - Это можно наглядно увидеть на площади Бошняк в районе Зугло, немного за пределами центра Будапешта, - в виде автомобиля, из которого звучит цирковая музыка и на котором находятся изображения трех клоунов с лицами конкурентов верного правительству мэра. Послание молодежной организации партии Виктора Орбана "Фидес" понятно: конкуренты Иштвана Тарлоша - это шутка, и идти на выборы не имеет смысла".

"Представлению о том, что венгерская политика - это цирк, способствуют и многочисленные скандалы правительственных и оппозиционных партий. Самый мощный из них связан с мэром шестого по величине города Венгрии Дьёр. На одном из видео Жолт Боркай занимается сексом с проституткой на роскошной яхте. Запись, сделанная в прошлом году, появилась, вероятно, благодаря бывшему адвокату консервативного политика "Фидес", который обвиняет его также в употреблении наркотиков и коррупции".

Верные правительству СМИ в свою очередь выдвигают в адрес двух оппозиционных кандидатов обвинения в изнасилованиях, используя при этом порой сомнительные факты.

Такая концентрации грязи не остается без эффекта, отмечает издание. "Мне так надоела эта предвыборная борьба", - ругается Жозефина Молнар, пенсионерка, проживающая в районе Зугло. Золтан Ружичка, седой мужчина в больших очках, говорит, что сразу выключает телевизор, когда речь заходит о политике. (...) Норберт Надь, крепкий молодой человек в спортивном костюме, пожимает в свою очередь плечами: "Меня в венгерских политиках больше вообще ничего не удивляет".

"Беззастенчивые кампании показывают, что на кону кое-что стоит - хотя проходят "всего лишь" местные выборы. "Оппозиция хочет завоевать Будапешт, в качестве первого шага на пути к правительству", - поясняет политолог Роберт Ласло из института Political Capital. Его коллега Золтан Кисселли, идеолог "Фидес", вторит: "Если они завоюют пост мэра, они смогут аргументировать, что следующим шагом будет свержение Орбана".

"Для влиятельного премьер-министра Будапешт - сложный город, единственный, в котором правительственной партии ни разу не удалось получить большинство на национальных парламентских выборах", - указывает Мийнссен. - Впрочем, пока оппозиции это не помогало, так как она была явно разрозненной. Теперь же оппозиция объединилась и выдвинула единых кандидатов в большинстве районов Будапешта, а также в важнейших городах страны.

При этом действующий мэр Будапешта Тарлош избегает участия в предвыборной борьбе и не вступает со своими противниками в открытые дискуссии. "В одном из своих редких интервью он признался, что принял решение снова выдвинуть свою кандидатуру только под давлением Орбана. Правительство обещало Тарлошу больше денег для Будапешта. Затем стало ясно, что это обещание действительно лишь в случае, если не победит оппозиция", - говорится в статье.

Тем не менее, в отличие от оппозиции, "Фидес" может рассчитывать на свой стабильный базовый электорат. Изменить ситуацию могло бы повышение традиционно низкой явки на выборах. "Поэтому главная стратегия "Фидес" состоит в том, чтобы распространять подавленные настроения, считает критически настроенный к правительству политолог Роберт Ласло. "Фидес" пытается транслировать избирателям, что венгерская политика настолько грязная, что участие в голосовании не имеет смысла", - передает Neue Zürcher Zeitung.