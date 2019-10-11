Женщины, первые жертвы войны дипфейков в интернете

"Дипфейк-порнография - один из симптомов женоненавистнического использования новых технологий", - пишет журналистка Титью Лекок в издании Slate.fr.

"Вы, наверное, уже слышали о дипфейках. Это технология, которая позволяет подделывать аудио и видео. В последние месяцы появились такие примеры, как фальшивые видео Марка Цукерберга или Барака Обамы. Или демонстрирующее впечатляющий результат китайское приложение Zao, позволяющее подставлять свое лицо вместо лица актера или киноактрисы. И в некотором смысле дипфейком являлось полюбившееся всем приложение FaceApp, которое позволяло вам увидеть себя в старости", - говорится в статье.

"Это вызывает серьезную обеспокоенность: на глобальном уровне дипфейки могут использоваться для дестабилизации стран, правительств, выборов, - указывает журналистка. - В июле прошлого года один исследователь вообразил, к чему могло бы привести фейковое видео, показывающее, как американские солдаты сжигают Коран в Афганистане".

"Вскоре мы не сможем отличить подлинное видео от подделки. И что же тогда будет? Эксперты сходятся во мнении, что мы, в конце концов, окажемся в режиме полного неверия, когда никто больше не будет ни во что верить", - говорится в публикации.

"(...) На данный момент жертвами дипфейков являются не политики или влиятельные люди. Излюбленной мишенью дипфейков оказываются женщины. Согласно недавнему исследованию, проведенному Deeptrace, компанией, специализирующейся на их обнаружении, число обнаруженных ею дипфейков возросло на 84% менее чем за год. 96% дипфейков порнографические, то есть речь идет о порно-видео, где героям "приклеивается" голова того или иного человека. И - внимание - не является неожиданностью, что 100% порно-видео касаются женщин. Другими словами, 96% дипфейков состоят в том, что лицо какой-то женщины вставляется в порно-видео", - отмечает автор статьи.

"Вы помните то время, когда множилось число репортажей, объясняющих, что мы должны защищать свои фотографии и интимные видео? Американские телевизионные фильмы о порномести? (...) Тем самым мы призывали к осторожности. Отныне это бесполезно. Ваш обозленный бывший сможет подделать порно-видео, поместив в него ваше лицо. И ему будет гораздо проще, так как у него будет доступ к большему количеству фотографий вашего лица. Мы должны предостеречь не только от фотографий обнаженного тела, но и от любых фотографий", - рассуждает Лекок. Автор напоминает о приложении DeepNude, куда можно было вставить обычную фотографию человека, и приложение предлагало его обнаженную версию - при этом приложение работало только на основе женских тел. "Разработчики пытались утверждать, что это был не женоненавистнический выбор, а простая техническая проблема, потому что в интернете гораздо больше фотографий голых женщин, чем мужчин. Официально приложение исчезло с июня прошлого года (...)", - поясняет журналистка.

"(...) Но это возвращает нас к старому вопросу: использование технологий часто является женоненавистническим. И, в конце концов, это срабатывает, потому что мы все еще живем в обществах при режиме старых прогнивших идей, которые англосаксы называют slut-shaming - "пристыдить бесстыдницу" (slut-shaming), иными словами, женщин называют шлюхами, упрекая их за сексуальную свободу. Считается, что женщина, ведущая свободную сексуальную жизнь, деградирует, теряет свою социальную ценность, губит тот красивый цветочек, который деликатно растет у нее между ног, и который она должна беречь, дабы его сорвал только один мужчина", - иронизирует автор публикации.

"Хуже всего в дипфейках то, что речь больше не идет о реальной сексуальной свободе. Чтобы унизить женщину, достаточно просто показать ее реальную или поддельную пятую точку. Достаточно свести женщину к ее попе, ее груди, ее вульве. Потому что для этих людей показывать обнаженное тело женщины - это унижение , подобная идея явно опирается на устаревшие представления о чрезмерно стыдливой "хорошей девочке", "подходящей для брака", по возможности девственнице и ханже. К сожалению, эта идея продолжает искусственно впрыскиваться в наши общества", - комментирует Титью Лекок.