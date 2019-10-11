Что общего у Путина и Nike?

"Попытки государства и концерна мирового уровня управлять спортом неприемлемы", - пишет на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung Томас Кистнер.

Журналист проводит параллели между двумя наиболее известными допинговыми скандалами: системой допинга в России и делом Nike Oregon Project. "Слишком заманчива эта расстановка "Восток-Запад:" Америка против России, странные эксперименты в секретном лагере в Орегоне против управляемого государством обмана под руководством Москвы. На эту мысль наводят и последние высказывания Томаса Баха. Босс Международного олимпийского комитета энергично настаивает на том, чтобы дело Nike Oregon Project не закончилось отстранением главного тренера Альберто Салазара и его экспертов по гормонам. В связи с этим МОК Баха намерен поручить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) выяснить, проверялись ли тренировавшиеся там спортсмены и не могло ли это дело затронуть результаты Олимпийских игр", - говорится в статье.

"В скандале вокруг кремлевского спорта можно было наблюдать противоположную картину, - отмечает Кистнер. - WADA гневно начало расследование после того, как его принудили к этому неловкие для самого агентства разоблачения СМИ. А МОК получил хорошую взбучку за свою роль тормозящего фактора и заботливого судьи спортивной армии Путина".

В этом смысле скандал в Орегоне приходится очень кстати, ведь и из России поступили новости - давно известные: там, очевидно, "продолжают скрывать, фальсифицировать, лгать", пишет издание. В начале октября глава РУСАДА Юрий Ганус заявил в открытом письме, что лабораторные данные, которые РУСАДА должно было в начале года передать ВАДА, подверглись настолько масштабной манипуляции, что речь вряд ли может идти о случайности искажений.

"Это снова ставит МОК в затруднительное положение: если подозрение подтвердится, неизбежными будут новые отстранения российских спортсменов от Игр в Токио в 2020 году. Это позволяет понять, почему Путин сейчас лично вмешивается в данный вопрос и со всей серьезностью рассказывает, что все требования ВАДА строго выполняются. И то, почему Бах в последнее время так нацелился на американский проект".

Сравнение обоих скандалов неудачно в одном моменте, продолжает автор статьи. "Американцы сами взялись за дело; но в России теперь, вероятно, придется опасаться за главу РУСАДА Гануса, который так открыто вступил в спор с Кремлем. Или же и это подстроено? Не будет ли его заявление о подвергшихся манипуляции данных на следующем этапе направлено на то, чтобы возложить ответственность на бойкотистов за границей?".

Два этих дела объединяет то, что за ними стоят влиятельные кукловоды соответствующей системы. "Насколько бесцеремонно Путин разглагольствует об отличном сотрудничестве с WADA, в то время как происходит обратное, настолько же бесцеремонно Nike держится за своих грешников. Американский спортивный концерн защищает Салазара с абсурдной самоотверженностью (...). То, что концерн мирового уровня пытается управлять спортом, настолько же неприемлемо, как и то, что этим занимается государство", - резюмирует Кистнер.