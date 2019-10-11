На Донбассе без перемен

"Правительство в Киеве и представители сепаратистов на востоке Украины сообщили, что они пришли к согласию относительно так называемой "формулы Штайнмайера". Но многого это не принесет", - считает журналист немецкого издания Die Tageszeitung Марко Цшик.

"В Германии это единство истолковали как шаг на пути к мирному соглашению для охваченного войной региона. (...) Но оптимизм, к сожалению, преждевременен. Ведь при более внимательном рассмотрении становится ясно, что ничего по-настоящему нового согласовано не было. Еще в протоколе первых мирных переговоров в Минске в сентябре 2014 года, состоявшихся при участии Германии, Франции и России, были предусмотрены такие шаги, как прекращение огня, отвод войск, выборы, автономия внутри Украины. С тех пор прошло пять лет. Однако едва ли что-то из этого было реализовано", - указывает автор статьи.

"Минские соглашения уже тогда были "бумажным тигром". Украина подписала их только на фоне грозившего военного поражения и возможного масштабного вторжения российской армии. Также и сепаратисты были мало заинтересованы в их реализации. Почему они должны допускать выборы, на которых они, возможно, проиграют?".

"Свободные, честные выборы в Донбассе далеки как от лидеров сепаратистов, так и от царя в Москве. Что понимают там под выборами, можно было наблюдать недавно: оппозиционеры не могут в них участвовать. Тот, кто протестует, попадает за решетку. Из-за выборов Кремль мог бы потерять свое влияние, а его наместники в Донецке и Луганске - свое теплое местечко", - отмечает издание.​

"Принципиальная ошибка в соглашении заключается уже в том, с кем оно было заключено. Ведь Россия в сущности не является ни посредником, ни гарантом, она - одна из сторон конфликта. С самого начала именно российские военные держали в Донбассе все нити в своих руках. Так называемые Луганская и Донецкая народные республики финансируются и снабжаются оружием из Москвы. Россия отправляет в Донбасс под видом "отдыхающих" своих солдат и - в подходящей с военной точки зрения ситуации - целые подразделения. Без России в Донбассе нет войны, но без России нет и решения", - констатирует Цшик.

"Главное значение для Кремля имеет то, чтобы конфликт тормозил развитие Украины в сторону демократии, по западному образцу и с растущим уровнем жизни. Процветающая, демократическая Украина - это угроза автократической системе в России", - считает журналист.

"Только когда Кремль утратит эти интересы, на Донбассе наступит мир, - полагает автор статьи. - Европа могла бы способствовать этому, ударяя в самое больное место - деньги". В частности, необходимо продолжать придерживаться санкций, остановить "бессмысленный с точки зрения экологической политики" газопровод "Северный поток-2", говорится в статье.

Активизироваться должен и политический класс Украины: несмотря на некоторые успехи, борьба с коррупцией здесь не продвигается, а важные отрасли экономики по-прежнему находятся в руках олигархов. "В этих вопросах новый президент пока не может предложить ничего конкретного", - пишет Die Tageszeitung.