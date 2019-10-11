Ученые придумали трюк, благодаря которому можно есть больше овощей вместо мяса

"То, что нам следует есть меньше мяса, знает сегодня, наверное, каждый. Британские исследователи обнаружили трюк, с помощью которого больше овощей едят даже убежденные мясоеды - без запретов и принуждений", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Для того, чтобы побудить людей есть больше овощей, достаточно лишь немного поменять меню в столовых и кафе, выяснили исследователи из Кембриджского университета.

"В исследовании была собрана информация о 96 644 блюдах, купленных в 2017 году в столовых и кафе трех разных колледжей при Кембриджском университете. Все обеды оплачивались университетскими картами, так что исследователи могли установить, что именно ели их владельцы".

"Ученые выяснили, что (...) когда столовые увеличили ассортимент вегетарианских блюд вдвое, потребление блюд без мяса выросло на 40-80%.​ При этом наибольшее увеличение количества потребляемой вегетарианской еды исследователи зафиксировали именно среди убежденных мясоедов", - говорится в статье.

"Доказано, что питание с большим содержанием мяса наносит ущерб окружающей среде, - отмечает издание. - Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 14,5% всех выбросов CO2 в мире приходятся на животноводство и переработку мяса, что превышает выбросы от транспорта по всему миру. Как сообщают ученые Кембриджского университета, 58% выбросов, связанных с нашим питанием, приходятся на содержание скота и разведение рыб".

"Переход на растительное питание - один из наиболее эффективных способов уменьшить экологический след пищевого производства", - отмечает Эмма Гарнетт, исследовательница из Кембриджского университета.

"Чтобы отказаться от шницеля или колбасы, не нужны принуждения или сознательное решение. Исследование показало, что небольшого изменения меню столовых и кафе достаточно для того, чтобы люди сами "распробовали" вкус овощей".

"В 2016 году Кембриджский университет ввел экологичную политику питания для своих столовых и кафе. С тех пор там не подают говядину и баранину. По данным университета, это привело к уменьшению выбросов CO2 на 33% и сокращению землепользования на 28% из​ расчета на купленный килограмм продуктов питания", - передает Die Welt.