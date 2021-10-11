"Стелсинг", снятие презерватива без согласия партнера, теперь наказуем в Калифорнии

"Снятие презерватива во время полового акта без согласия партнера, также известное как "стелсинг" ("stealthing"), с четверга, 7 октября, запрещено на законодательном уровне в Калифорнии, которая сделала это первой из американских штатов", - пишет Le Figaro.

"Сознательное снятие презерватива во время секса без согласия партнера становится все более распространенным явлением, но редко карается законом во всем мире. В Соединенных Штатах, по данным исследования, опубликованного в 2019 году в журнале Womens Health Issues, 12% женщин в возрасте от 21 до 30 лет рассказывают о том, что они хотя бы раз в жизни подвергались такому сексуальному насилию, называемому "стелсинг", - говорится в статье

"(...) "Жертвы "стелсинга" смогут подать в суд на виновных. Принимая этот закон, мы подчеркиваем важность согласия", - написал в Twitter губернатор штата, объявив о подписании этого закона, принятого 7 сентября.

"Согласно новому закону, человек совершает насильственное действие сексуального характера, когда он "провоцирует контакт между половым органом, с которого был удален презерватив, и интимными частями другого человека, который не дал устного согласия на снятие презерватива", - передает автор публикации.

"Демократ Кристина Гарсия, которая поддерживает этот законопроект и с 2017 года и выступает за криминализацию подобной практики, приветствует это решение. "Мягко говоря, давно пора было это сделать, - написала она в Twitter. - Я счастлива, что Калифорния становится лидером страны в сфере "стелсинга". Пусть один штат поведет за собой остальные 49 ".

(...) "В январе 2017 года один француз уже обвинялся в такой практике и был приговорен судом Лозанны в Швейцарии за "изнасилование" к 12 месяцам лишения свободы условно. Приговор был подтвержден апелляционной инстанцией, но классифицирован как "акт сексуального характера, совершенный в отношении лица, неспособного к распознаванию или сопротивлению".

(...) "Осведомленность об этом значительно возросла около четырех лет назад, когда Александра Бродски, тогда студентка юридического факультета Йельского университета, написала статью, опубликованную в журнале Columbia Journal of Genderand Law, в которой она представила свое исследование о "стелинге", отметив, что он "ощущается многими как серьезное посягательство на их достоинство и автономию".

"После разговора с жертвами Александра Бродски подчеркнула тяжелый ущерб от подобных насильственных действий, такой как инфекции, передаваемые половым путем и нежелательные беременности, а также эмоциональную травму. "Пережившие это говорили не только о предательстве, но и о том, что их партнеры полностью отвергли их предпочтения и желания", - сообщает она.

"Данная проблематика недавно рассматривалась в популярном британском сериале "Я могу уничтожить тебя". Главная героиня Арабелла занималась сексом с мужчиной, который, не сказав ей, снял презерватив. "Отражение снятия презерватива без согласия партнера в массовой культуре, а также обсуждение его воздействия могут стать мощными инструментами как для повышения осведомленности, так и для того, чтобы помочь пережившим найти слова, чтобы выразить то, что с ними произошло", - заключает Александра Бродски, ныне адвокат по гражданским правам, в The Washington Post.