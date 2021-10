11 октября 2021 г. Валери Хопкинс | The New York Times Присуждение Нобелевской премии вызвало неоднозначную реакцию в России и разочарование сторонников Навального "В часы после того, как в пятницу Дмитрию Муратову была присуждена Нобелевская премия мира, реакция в России была неоднозначной, обнажив глубокий раскол среди осаждаемых критиков Кремля в отношении того, как лучше всего давать отпор все более авторитарному государству", - пишет The New York Times. "Многие россияне обрадовались награде Муратова и отметили успех его "Новой газеты", которая проводит резко критические расследования, несмотря на огромное давление с момента ее основания почти три десятилетия назад. Однако особое разочарование возникло у сторонников заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, отравленного в прошлом году в ходе операции, которая, по словам западных официальных лиц, была организована российскими службами безопасности", - говорится в статье. "Сам Муратов заявил в пятницу, что, если бы это решал он, то премию получил бы Навальный, и указал на его мужество. Хотя Муратов все больше разочаровывается в политике в России, он пытается найти способы взаимодействовать с Кремлем. Это было очевидно из реакции главного представителя Путина Дмитрия Пескова, который поздравил его с наградой, - указывает издание. - Этот более компромиссный подход вызывал злость у таких жестких диссидентов, как Навальный, который из своей тюремной камеры отвергает перспективу сотрудничества с властями". (...) Газета отмечает, что Муратов - член либеральной партии "Яблоко", которая не поддержала инициативу Навального "умное голосование", отчасти потому, что приложение рекомендовало всем оппозиционным силам выбрать одного кандидата, который с наибольшей вероятностью победит партию Путина "Единая Россия", а среди них было много представителей Коммунистической партии. Также Муратов встал на защиту Алексея Венедиктова, главного редактора либеральной радиостанции "Эхо Москвы", который курировал противоречивую онлайн-платформу для голосования на сентябрьских выборах. (...) "Некоторые наблюдатели утверждали, что выбор "Новой газеты", которая является одним из последних независимых СМИ в России, не причисленным к "иностранным агентам", послал неверный сигнал и не в то время". "Решение наградить Муратова, а не Навального - это попытка сохранить максимальную дистанцию от актуального политического процесса", - написал политолог и бывший Аббас Галлямов. "Мы, дескать, в политику не вмешиваемся, мы всего лишь принцип свободы слова поддерживаем, - добавил он, имея в виду Нобелевский комитет. - Это, пожалуй, правильно". Источник: The New York Times