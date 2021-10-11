У "Газпрома" есть козыри

"Россия отбивается от обвинений в несоблюдении договоренностей во время европейского газового кризиса. "Газпром" и Кремль указывают на ошибки европейцев. Но перетягивание каната вокруг "Северного потока-2" показывает, каким приоритетам следует Москва", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Москва защищается от обвинений в том, что она несет ответственность за дефицит природного газа в Европе и значительные скачки цен в последние дни и недели. Путин не единственный, кто обвиняет Европейский Союз и его регулирование рынка природного газа в возникшей ситуации. Представители отрасли и российские эксперты также считают отказ от долгосрочных контрактов на поставку газа, предусматривающих фиксированные цены и объемы, одной из основных причин сложившейся неприятной ситуации. Однако, как и западные эксперты, они также указывают на погодные условия, пустые газовые хранилища в Европе и России и экономические сдвиги в ходе пандемии", - передает журналист Маркус Акерет.

"Эксперт по природному газу Сергей Капитонов из московской школы управления "Сколково" также пишет, что Европа стала жертвой собственной ценовой политики, хотя она и была порой очень успешной. По его мнению, тот факт, что ЕС мог стать заложником собственных политических решений, объясняется также тем, что "Газпром" стал не просто одним из многих продавцов природного газа в Европе, но и остался игроком с доминирующим положением на рынке".

"Эту ситуацию "Газпром" использует в своих интересах. Мнения о том, насколько далеко он при этом заходит, расходятся. Газовая компания действительно поставляет согласованные объемы. Максимальный заявленный весной объем составляет 183 млрд. м3. Вообще-то, высокие цены должны делать сотрудничество чрезвычайно привлекательным. Но также очевидно, что желание или производственные мощности, необходимые для поставки в Европу значительно больше природного газа сверх этого объема, пока отсутствуют. Мощности трубопроводов, ведущих на запад, не исчерпаны", - говорится в статье.

"В то же время с прошлого понедельника по недавно завершенному газопроводу "Северный поток-2", проходящему по дну Балтийского моря, был пущен природный газ, по данным компании-оператора, в тестовых целях. "Северный поток-2" пока еще не сертифицирован немецким регулирующим ведомством, Федеральным сетевым агентством. (...) Ни "Газпром", ни представители российского правительства не скрывают, что приветствовали бы ускоренный запуск "Северного потока - 2" и что это внесло бы значительный вклад в успокоение европейского газового рынка", - пишет NZZ.

"Российский эксперт по сырьевым товарам Михаил Крутихин видит за происходящим политический замысел Кремля. Путин ведет, по словам Крутихина, "последний бой" за ископаемые виды топлива и против стратегии декарбонизации европейской политики. Чтобы затормозить этот процесс, Россия берет в расчет и потери. В ходе неофициальной беседы представители "Газпрома" якобы заявили, что в настоящее время компания поставляет природный газ в Европу в режиме "итальянской забастовки" и не намерена заключать новые контракты или участвовать в европейском спотовом рынке. Но если российской стороне придется пойти на уступки, то она также ожидает доброй воли от европейской стороны в отношении быстрой сертификации и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Поэтому Крутихин говорит о шантаже".

"Независимо от того, не хочет или не может Россия поставлять больше газа, теперь кажется очевидным, что политически весьма спорный газопровод "Северный поток-2" используется Москвой в качестве рычага давления. Это подтверждает и аргумент, связанный с географией российских газовых месторождений. Месторождения природного газа в Западной Сибири (Надым, Новый Уренгой), на которые ориентирована старая система трубопроводов, уже давно достигли пика своей мощности", - указывает NZZ.

"Будущее за арктическими месторождениями природного газа на полуострове Ямал. (...) Эти северные месторождения подключены к существующей системе трубопроводов через трубопроводы, ведущие в северную и центральную части России. Однако всегда планировалось, что экспорт газа с этих месторождений будет осуществляться по балтийским газопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Поэтому Виталий Ермаков из Оксфордского института энергетических исследований пишет в своем сентябрьском исследовании, что без задержек в завершении строительства "Северного потока-2" нынешнего дефицита природного газа в Европе можно было бы избежать. Старых экспортных маршрутов, по его словам, недостаточно. Михаил Крутихин, однако, сомневается в этом. По его мнению, нет причин, почему экспорт из Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале не может осуществляться по старой транспортной системе через Украину или Польшу и Белоруссию", - передает издание.

"Он ссылается на последние газовые контракты между "Газпромом" и Венгрией, которые вызвали резкую критику на Украине. Они предусматривают, что снабжение Венгрии будет осуществляться не через соседнюю Украину, а по трубопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Юго-Восточную Европу. Аргумент о сокращении расходов через транзитные страны или о более коротком и дешевом маршруте по современным трубопроводам вряд ли выдерживает критику. Однако, с точки зрения Путина, безопасные поставки больше невозможны уже только из-за износа украинских трубопроводов. Эти трубопроводы могут взорваться в любой момент, сказал он недавно".

"Отсутствием ясности в отношении поставок "Газпрома" пользуются и российские соперники экспортного монополиста. Игорь Сечин, глава нефтяной компании "Роснефть", давно добивается разрешения на экспорт природного газа. Пока этому препятствовали законы и регламенты; теперь Сечин видит шанс выступить в роли помощника в мнимой беде. Он предложил продавать 10 млрд. м3 природного газа "Газпрому", который затем будет его экспортировать".

"Независимо от того, что стоит за нежеланием России быстро преодолеть дефицит природного газа в Европе за счет дополнительных поставок: репутация "Газпрома" как надежного партнера страдает в любом случае", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.