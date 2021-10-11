Перспективы грядущего нападения - на Украине растет разочарование и недовольство тем, что Запад постоянно обнадеживает ее и вечно отвергает

"Несмотря на внешнее и внутреннее сопротивление, на Украине подрастает общество, которое чувствует себя экзистенциально связанным с западными демократическими ценностями. Это заставляет ее еще больше разочаровываться в безразличном отношении Запада. Тем временем на границе поджидают войска Путина", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung публицист Рихард Херцингер.

"После победоносной "Революции достоинства" 2013/14 годов Украина четко взяла курс на европейско-атлантическую интеграцию и, соответственно, окончательный отрыв от сферы влияния Москвы, которую путинская Россия хочет значительно укрепить в ходе реализации своих неоимперских амбиций. (...) Но даже если - или именно потому, что - влиятельные политические и общественные силы на Украине продолжают сегодня чувствовать себя экзистенциально связанными с западными демократическими ценностями, среди них растут сомнения в достоверности обещаний, даваемых Западом. Украина чувствует, что Запад отталкивает ее и отделывается обещаниями - Европа хочет держать дверь открытой для максимально быстрой "нормализации" своих отношений с Россией", - говорится в статье.

"Ряд последних событий, удручающих с украинской точки зрения, способствовал этому постепенному процессу отчуждения, - отмечает Херцингер. - Массированное развертывание российских войск на украинской границе и в Крыму весной принесло с собой острую опасность открытого вторжения в страну. Но ЕС так и не смог решиться на ужесточение своей позиции по отношению к Кремлю. Министр иностранных дел Германии Маас отмахнулся от сторонников такой более жесткой линии, назвав их "умниками", к чьим "конфронтационным воплям" не стоит присоединяться. Берлин и Брюссель, по его мнению, скорее хотят "диалога и добрососедских отношений с Россией".

"То, что Путин в конечном итоге не отдал своим войскам окончательный приказ на марш, никого на Украине не успокаивает. Скорее, этот маневр рассматривается как своего рода логистическая генеральная репетиция предстоящего вторжения - и как масштабная попытка запугивания, с помощью которой Кремль хочет приструнить страну. На конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, которая прошла в середине сентября, президент Украины Владимир Зеленский однозначно утвердительно ответил на вопрос, считает ли он возможной открытую войну России против Украины в ближайшие годы. Идеологический предлог для этого Путин уже представил публично, когда недавно в своей речи, изобилующей масштабными фальсификациями истории, он объявил русских и украинцев - а также белорусов - "по сути, одной нацией".

"Угрозы для Украины действительно обостряются, - полагает автор статьи. - Не желая идти ни на малейшие уступки в переговорах по Донбассу, Москва де-факто форсирует аннексию оккупированных восточноукраинских территорий. Так, с 2019 года около 600 тыс. жителей незаконных "народных республик" Донецка и Луганска получили российское гражданство и, соответственно, были допущены к голосованию на недавних выборах в Госдуму. В Крыму Кремль масштабно вооружается и подавляет любое признание украинской идентичности массовыми репрессиями, особенно в отношении крымских татар. В ходе планомерной колонизации украинского полуострова в Крыму после его аннексии в 2014 году поселилось около полумиллиона россиян".

"К этому добавляется и растущий контроль путинской России над Белоруссией. Там диктатор Александр Лукашенко не мог бы удержаться у власти без массированной поддержки Путина в жестоком подавлении демократического протестного движения. Таким образом, он поставил себя в полную зависимость от Кремля. Недавние совместные учения России с войсками Лукашенко - лишь один из многих признаков предстоящего - официального или фактического - присоединения Белоруссии к Российской Федерации. Что в свою очередь будет означать, что в военном отношении Украина будет окружена путинской Россией не только с востока и юго-востока, но и с севера", - говорится в статье.

"Но Запад, и особенно ЕС, не делает из этого никаких выводов в области стратегии безопасности. В Германии, например, поставка оборонительного оружия Киеву до сих пор считается табу. А в конкретной перспективе вступления в НАТО и ЕС Украине по-прежнему отказывают".

"Недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд ошарашила украинское руководство, заявив на конференции YES, что Украине может понадобиться еще двадцать лет, чтобы соответствовать копенгагенским критериям для вступления в ЕС. Это было особенно сильным ударом, ведь страны Прибалтики считаются самыми ярыми сторонниками Украины в Союзе", - указывает NZZ.

"Тот факт, что сделка по "Северному потоку-2" была согласована без участия Украины, воспринимают там как вопиющее нарушение провозглашенного Западом принципа не вести переговоры по Украине без Украины. (...). Поспешный и хаотичный уход США и их союзников из Афганистана и смещение стратегического приоритета Байдена в сторону Азии также подпитывают подсознательные страхи быть брошенной США в чрезвычайной ситуации. (...) В кругах администрации Зеленского недавно и вовсе начали раздаваться голоса, предлагающие сблизиться с Китаем в качестве альтернативы исключительной ориентации на Запад".

"Впрочем, непомерная коррупция действительно остается ахиллесовой пятой молодой украинской демократии, - отмечает Херцингер. - И скептицизм в отношении того, насколько серьезно правительство Зеленского, а также вся политическая элита страны относятся к заявленной ими воле к институциональной реформе, вполне оправдан. Тем временем, однако, энергия активного гражданского общества остается непоколебимой. Она действует как двигатель демократизации всех сфер общества, когда необходимо подтолкнуть правительство и государственные органы к более высоким темпам реформ. Здесь подрастает молодое поколение подлинных демократов, которые в среднесрочной перспективе могут добраться до политических рычагов власти".

"Тем не менее, Запад не должен успокаиваться на том, что ориентация Украины на модель западных демократий необратима. Поэтому было бы легкомыслием относиться к ней с надменностью. Какой бы несостоятельной ни была украинская демократия, ее защита от имперского авторитаризма Путина имеет решающее значение для будущего демократической Европы в целом".

"Поскольку Украина находится на переднем крае обороны всего свободного мира, следующим очевидным шагом было бы плавное принятие ее в западный оборонный альянс. Это резко повысило бы цену и риск для Кремля продолжать свою агрессивную политику", - заключает NZZ.