Так сильно коронавирус усилил депрессию и тревожные расстройства

"Согласно новому исследованию, коронавирус привел к более чем 125 млн дополнительных случаев депрессии и тревожных расстройств во всем мире. Особенно страдают женщины и молодые люди", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Согласно исследованию, только в первый год пандемии случаи депрессии и панических атак увеличились во всем мире более чем на четверть. По данным исследования, в прошлом году в мире стало на 52 млн больше людей с депрессивными расстройствами. Параллельно было зарегистрировано 76 млн дополнительных случаев тревожных расстройств, которых не было бы без пандемии. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet", - передает издание.

"Для исследования команда ученых проанализировала данные из Северной Америки, Европы и Восточной Азии, а также других стран, и создала модель ожидаемого возникновения депрессии и тревоги. Согласно полученным результатам, страны, наиболее пострадавшие от пандемии, также столкнулись с наибольшим количеством психических расстройств. При этом была выявлена сильная корреляция между высокими показателями заболеваемости, ограничениями, такими как закрытие школ или локдауны, и повышенным уровнем депрессии и тревожности".

"Согласно исследованию, молодежь и женщины в непропорционально большой степени затронуты ростом психических заболеваний. Пандемия усугубила существующее медицинское и социальное неравенство в большинстве стран, так интерпретируют результат исследователи. Дополнительные обязанности по уходу и ведению домашнего хозяйства в основном легли на плечи женщин. Кроме того, во время пандемии женщины гораздо чаще становились жертвами домашнего насилия", - поясняет издание.

"Еще до пандемии огромная часть населения страдала от депрессии и тревожных расстройств. Если бы пандемии не было, то, согласно расчетам исследователей, в мире было бы зарегистрировано 193 млн случаев депрессии. На самом деле в прошлом году было отмечено 246 млн случаев заболевания. Для тревожности модели предсказывали 298 млн случаев по всему миру в случае, если бы не было Covid-19, в то время как фактическое количество случаев тревожных расстройство достигло в прошлом году 374 млн, показало исследование. Относительное увеличение случаев обоих заболеваний составило 28% и 26% соответственно".

"Впрочем, сами исследователи отмечают, что ситуация во многих более бедных странах оценивалась в недостаточной степени, поэтому результаты для этих регионов мира основаны на ориентировочных данных".

"Результаты исследования ясно показали, что службы психосоциальной помощи "остро нуждаются в развитии в связи с необходимостью решения проблемы растущего числа случаев тяжелой депрессии и тревожных расстройств во всем мире", - сказал ведущий автор исследования Дамиан Сантомауро из Школы общественного здравоохранения Квинслендского университета в Австралии".

"Многие исследователи также считают, что из-за пандемии особая опасность грозит детям. По данным недавнего исследования, проведенного Детским фондом ООН Unicef, каждый пятый человек в возрасте от 15 до 24 лет часто чувствует себя подавленным или не испытывает интереса к чему-либо".

"Unicef напрямую связывает это с воздействием пандемии: "Согласно последним данным, имеющимся в распоряжении Unicef, по меньшей мере один из семи детей в мире непосредственно пострадал от закрытия школ, а более 1,6 млрд детей в той или иной степени лишились возможности получать образование". Нарушение привычного распорядка дня, процесса образования и отдыха, а также беспокойство о доходах и здоровье семьи приводят к тому, что многие молодые люди испытывают страх, гнев и тревогу за свое будущее", - пишет издание.

"В интервью Der Spiegel немецкий психиатр Оливер Дирссен, работающий с детьми и подростками, также рассказал о росте числа случаев депрессии и суицидальных мыслей среди своих юных пациентов. "Нам пришлось изменить весь наш распорядок работы, чтобы иметь возможность оказывать помощь в многочисленных экстренных ситуациях", - сказал он".