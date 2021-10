11 октября 2021 г. Чарли Молони | The Times Рекомендованное потребление витамина С основано на неверном толковании эксперимента 1944 года: оно должно быть удвоено "Рекомендованное потребление витамина С, которое частично основано на британских исследованиях, проводившихся во время Второй мировой войны, должно быть увеличено вдвое, поскольку исходные данные были неверно истолкованы, утверждается в новом исследовании", - сообщает The Times. "В ходе эксперимента в 1944 году, известного как Operation Shipwreck (операция "Кораблекрушение"), добровольцев в Научно-исследовательском институте Сорби в Шеффилде кормили только тем, что привозили им на спасательной шлюпке. 20 добровольцев, большинство из которых были людьми, отказывавшимися от военной службы по идейным соображениям, получали ежедневную дозу 70 или 10 мг витамина С в течение 9 месяцев, в то время как некоторые участники не получали его вообще. Никто не умер, но у двух человек возникли проблемы с сердцем", - говорится в статье. "Исследователи пришли к выводу, что 10 мг витамина С в день достаточно, чтобы предотвратить проявления цинги, которая, по имеющимся данным, убила около 2 млн моряков в период с 1500 по 1800 год, и результаты этого исследования были использованы для формирования стратегии послевоенного здравоохранения во всем мире", - пишет издание. "Витамин С необходим для хорошего здоровья, так как он способствует заживлению ран и помогает организму вырабатывать коллаген - белок, который способствует образованию рубцовой ткани. ВОЗ рекомендует 45 мг витамина С в день, и эта дозировка частично основана на результатах исследований в Шеффилде", - отмечается в публикации. (...) По словам Филиппа Хьюджоэла, профессора Вашингтонского университета, шеффилдский эксперимент является "шокирующим исследованием". "Они сократили уровень витамина С для людей на долгие годы и создали опасные для жизни чрезвычайные ситуации (...)", - считает он. "Аналитики Хьюджоэла проследили и проанализировали данные исследования в Шеффилде, а затем использовали статистические методы, недоступные в 1944 году, которые были разработаны для работы с выборками небольшого объема. "Тщательный параметрический анализ шеффилдских данных показывает, что для предотвращения ослабления рубцовой ткани у 97,5% населения требуется 95 мг витамина С в день, - заявил Хьюджоэл. - Такое потребление витамина С более чем вдвое превышает рекомендованное ВОЗ ежедневное потребление, 45 мг витамина С, но согласуется с рекомендациями Национальной академии медицины и рекомендациями [других] стран". "Для избавления от дефицита витамина С требуются высокие дозы, установили исследователи. Даже средняя суточная доза 90 мг в течение 6 месяцев не смогла восстановить нормальную силу рубцовой ткани. "Сделан вывод о том, что неспособность произвести повторную оценку данных... могла привести к неверному описанию потребностей организма в витамине С для профилактики и лечения патологий, связанных с коллагеном", - сообщают ученые. "Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition", - заключает The Times. Источник: The Times