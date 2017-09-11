"Для меня Усама бен Ладен подобен камню на шее": британский журналист трижды встречался с лидером "Аль-Каиды"*

"Усама бен Ладен мог быть убит за много лет до ужаса 11 сентября, если бы мина, упавшая у его ног, когда он сражался с русскими в Афганистане, разорвалась", - пишет журналист австралийского издания 9 News.com.au Марк Сауноконоко.

"Бен Ладен, зловещий организатор атаки на нью-йоркский Центр международной торговли, вспоминал этот счастливый случай спасения во время своего самого первого интервью западному журналисту в 1993 году", - говорится в статье.

"Роберт Фиск, военный корреспондент, работавший в британской газете Independent, поехал в Судан, чтобы взять интервью у бен Ладена после того, как саудовский журналист договорился о тайной встрече", - пишет автор.

"Он думал, что я буду спрашивать о терроре, терроре и еще раз терроре", - вспоминал Фиск в интервью ABC Radio National.

"Я этого не сделал, - сказал Фиск. - Я хотел спросить, каково это было, сражаться с русскими".

"Эта встреча была одной из трех, когда Фиск имел возможность лично побеседовать с бен Ладеном до того, как был продуман и реализован замысел терактов 11 сентября", - сообщает издание.

По сути, между ними двумя установилось что-то вроде доверительных отношений, настолько, что лидер "Аль-Каиды"* попросил, чтобы Фиск доставил ему копию своей книги в Пакистан, когда он был в бегах и прятался от могущественной американской армии, замечает автор.

Затем Фиск встретился с бен Ладеном и двумя его сыновьями, Омаром и Саадом, в лагере талибов в афганской пустыне.

Фиск продолжал: "Мы сели на соломенную подстилку, и мне дали стакан чая. Он сказал, что "беды" Ближнего Востока возникли из-за попытки Америки взять под контроль этот регион и из-за ее поддержки Израиля. Саудовская Аравия превратилась в "американскую колонию".

Затем, где-то в 1997 году, британский репортер отправился высоко в горы Афганистана, чтобы поговорить с бен Ладеном, на этот раз на секретной базе, которая первоначально была построена ЦРУ, говорится в статье.

"С этой горы, на которой мы сидим, мы уничтожили российскую армию", - сказал бен Ладен Фиску. И добавил: "Мы молимся Аллаху, чтобы он позволил нам ... превратить Америку в собственную тень".

Спустя несколько лет, 11 сентября 2001 года, когда Фиск летел через Атлантику, именно от этих слов мурашки побежали по спине журналиста, бывшего на связи с Лондоном.

Фиск признает, что связи с бен Ладеном стали для него тяжелым бременем.

"Усама бен Ладен для меня подобен камню на шее, от которого ты не можешь избавиться, это парень, про три твои встречи с которым знают все", - написал Фиск в Independent в прошлом году.

*"Аль-Каида" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.