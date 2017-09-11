Как Запад готовится к войне с Россией

"Швеция давно культивирует имидж миролюбивой свободной страны, но в текущем месяце оказалась в фокусе двух крупнейших после окончания холодной войны военных учений", - пишет корреспондент BuzzFeed News Борзу Дарахани.

Сегодня в Швеции начинаются учения "Аврора 17": "20 тыс. военнослужащих из девяти западных стран, в том числе не менее 1 тыс. морских пехотинцев США, проведут массированные тренировки, цель которых - отразить любую гипотетическую атаку России", сообщает издание. А через несколько дней на другом берегу Балтики Россия проведет учения "Запад 17". К маневрам "будут привлечены до 100 тыс. военнослужащих России и союзников", утверждает автор статьи.

"Военные учения, которые проводятся почти одновременно, наглядно отражают атмосферу растущих трений в военной сфере и недоверия, которая сложилась в отношениях России и Западной Европы после того, как в 2014 году Кремль аннексировал у Украины Крымский полуостров и продолжает вмешиваться в события на востоке этой страны", - говорится в статье.

"Я опасаюсь не того, что США атакуют Россию или Россия атакует США либо страны Балтии, а того, что колоссальное скопление военной техники и многочисленные военные учения повлекут за собой некую ситуацию с неожиданными последствиями", - говорит бывший высокопоставленный шведский дипломат Свен Хирдман.

Швеция считает себя бастионом социал-демократии и дипломатического нейтралитета, она предпочла не вступать в НАТО, напоминает автор. "После распада СССР Швеция в большей мере, чем другие страны, ослабила бдительность. Но теперь шведы спешно укрепляют свою оборону", - сообщает Дарагахи, отмечая, что Швеция восстановила военную службу по призыву (правда, призывники имеют право от нее отказаться), увеличила расходы на оборону, направила войска на "стратегические аванпосты" и упрочила сотрудничество со странами-членами НАТО. Некоторые шведы протестуют против нарастающей милитаризации своей страны.

"Несмотря на провокационные маневры российских подлодок и истребителей, а также странные эпизоды предполагаемого вмешательства Кремля в политические дела Швеции - наподобие тех, которые уже знакомы другим западным странам, - мало кто верит, что Россия когда-либо атакует Швецию или вторгнется в нее", - пишет автор. Главные опасения связаны с предположением, что Швецию затронет некая попытка Москвы, как говорится в статье, "снова занять" Эстонию, Латвию и Литву.

Хирдман заметил, что в годы холодной войны Швеция находилась "на задворках" противостояния СССР и США. "Теперь из-за Украины, стран Балтии и Польши линия конфронтации сместилась к северу и оказалась здесь. И для Швеции это плохо", - заявил он.

"Швеция годами игнорировала признаки того, что российская угроза с востока не ослабла", - пишет автор. Он также напоминает: "Норвегия несколько лет назад продала огромную арктическую базу ВМС, на строительство которой НАТО затратило миллиарды долларов, за каких-то 4 млн доллара, а покупатель, местный бизнесмен, немедленно сдал ее в аренду "Газпрому" - концерну, связанному с Кремлем".

Но затем произошли события 2014 года. "Вот зловещий момент: некоторые из российских военных частей, которые участвовали в массированных учениях "Запад" в 2013 году, позднее воевали на Украине", - утверждает автор.

"2014 год изменил ход игры, - говорит Микаэль Тофвессон, глава группы киберобороны в министерстве гражданских чрезвычайных ситуаций Швеции. - Тогда одна европейская страна вторглась в другую и солгала об этом. Это был знак, что одна страна играет по другим правилам".

Автор переходит к описанию учений "Аврора 17". Они пройдут с 11 сентября в лесах на острове Готланд и в некоторых районах континентальной Швеции. Помимо шведов, в них участвуют военнослужащие США, Финляндии, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, Франции, Дании и Эстонии. Местные власти просят население не паниковать при виде иностранных военных и бронетехники.

"Россия - это главный вызов, - сказал в мае, говоря об "Авроре 17", министр обороны Швеции Петер Хультквист. - Россия оспорила порядок европейской безопасности. Это оказывает дестабилизирующий эффект в Северной Европе и за ее пределами".

Журналист отмечает: "Аврора 17" знаменует собой заметные перемены в стратегической доктрине Швеции. Хотя американцы и раньше участвовали в совместных операциях со шведами, лишь в редких случаях так много военнослужащих наземных войск было задействовано на шведской территории".

"Существовали гораздо более скрытые отношения с США. Проводился обмен разведданными. Сейчас это делается открыто и заметно", - сказал об "Авроре 17" аналитик Питер Веземан.

По словам автора статьи, после событий 2014 года стратеги из Швеции и НАТО начали опасливо поглядывать на Готланд, который считается одной из стратегических точек в случае, если Россия попытается вторгнуться в страны Балтии. "В прошлом году, впервые за 10 лет с лишним, Швеция начала размещать на этом острове войска, опасаясь, что Россия захватит его с помощью небольшого подразделения парашютистов и начнет доставлять туда самолетами подкрепления, дабы помешать Западу оборонять Литву, Латвию или Эстонию", - говорится в статье.

Шведские партии в целом договорились увеличить расходы на оборону на эквивалент 250 млн долларов в 2018 году и еще на 340 млн долларов в год - в последующие три года. Вашингтон упрочил связи со Стокгольмом в военной сфере.

Заодно издание останавливается на истории молодого россиянина. Несколько лет назад в Швецию переехал Егор Путилов. Он "начал писать статьи для ведущей левой газеты Aftonbladet, выступая против допуска мигрантов в страну", - говорится в статье. Иногда Путилов полемизировал с обозревателем Тобиасом Лагерфельдом, который отстаивал права мигрантов.

"В прошлом году еще один молодой мужчина российского происхождения, Александер Фридбак, устроился помощником в парламентскую фракцию ультраправой партии "Шведские демократы", которая стоит на жесткой антииммиграционной позиции", - сообщает автор.

"Оказывается, Путилов, Лагерфельд и Фридбак - один и тот же человек, - говорится в статье. - Все это можно было бы счесть озорной проделкой или выходкой неуравновешенного молодого человека, но шведское радио выяснило, что Путилов-Фридбак-Лагерфельд купил в Стокгольме дом за 750 тыс. долларов у российского бизнесмена, которого называют коррумпированным, а вскоре перепродал за двойную цену. Разразился скандал, и Путилов ушел из парламента. Путилов сказал в интервью BuzzFeed News, что стал жертвой несправедливой "кампании очернения" из-за своих российских корней, и отрицал, что работал на российское правительство".

По словам автора, многие шведы сочли, что инцидент с Путиловым вписывается в стиль поведения Кремля, призванный сеять замешательство, сомнения и раздоры среди шведских политиков.

"Швеция вложила средства в такой потенциал, как средства противолодочной войны и модернизированные обычные вооружения, но она также попыталась противостоять действиям, которые эксперты именуют "активными мерами России". В стокгольмском ведомстве киберобороны есть высокотехнологический оперативный штаб, подчиненный министерству гражданских чрезвычайных ситуаций. Его задача - противодействие недостоверным новостям и пропаганде, которые, как считается, исходят из России, а также от джихадистов-исламистов", - сообщает далее Дарагахи.

"Некоторые опасаются, что совместные учения с США, повторная милитаризация Готланда и восстановление призыва на военную службу могут спровоцировать Россию, чьи вооруженные силы намного мощнее, чем армия любой страны Балтии или Скандинавии. Россия уже остерегала Швецию от чрезмерного сближения с НАТО. И все же Швеция, по-видимому, твердо намерена наращивать свои вооруженные силы и укреплять связи с более сильными союзниками", - подытоживает автор.