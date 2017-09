11 сентября 2017 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Персонажи, которые попытались сделать реальностью Trump Tower в Москве "Пока он баллотировался в президенты, компания Дональда Трампа почти подписала сделку по строительству Trump Tower Moscow", - пишет Бетси Вудрафф в американском издании The Daily Beast. Как рассказывает журналистка, "это было многолетней мечтой, и помогали ее осуществить два нью-йоркских магната в сфере недвижимости, одного из которых считают правой рукой олигарха, связанного с печально известным расследованием об отмывании денег. Естественно, этого человека также считают другом Владимира Путина". Упомянутые магнаты - Алекс Сапир и Ротем Розен - сопровождали Трампа во время его путешествия в Россию в 2013 году, где они, по сообщениям, попробовали тайно пустить в ход свое влияние, чтобы сделать Trump Tower в Москве реальностью, передает журналистка. "Это еще одна группа связей между кругом Путина и Трампа", - говорится в статье. И она беспокоит Мартина Шейла, отставного сотрудника отдела криминальных расследований Налогового управления США, который рассказал изданию, что связи между магнатами, их союзниками и Трампом "все слишком подозрительные и порождают много вопросов". "Розен женат на сестре Сапира, Зине, - сообщает корреспондент. - Отец Алекса и Зины - это покойный Тамир Сапир, который вложил деньги в проект Trump Tower SoHo и которого обвиняли в связях с мафией (он неизменно отрицал эти обвинения)". "Ротем Розен - давний партнер Льва Леваева, израильского миллиардера, родившегося в СССР, который заявил The New York Times, что считает Владимира Путина "настоящим другом", - продолжает Вудрафф. - Леваев также был партнером в Prevezon Holdings, как отметил Haaretz. Это российская компания, вовлеченная в длительную судебную битву в Южном округе штата Нью-Йорк в связи с обвинениями, что она отмыла деньги в США, нарушив санкции, предусмотренные "Законом Магнитского". Шейл считает весьма тревожной именно связь между Розеном и Леваевым, говорится в статье, ведь Розен и Трамп тоже связаны: у Розена и его жены, в девичестве Зины Сапир, родился первый ребенок в мае 2008 года, они вместе отмечали обряд обрезания (брит мила). Фотография на сайте Shturem.org запечатлела на праздновании Иванку Трамп, в New York Magazine сообщалось, что Дональд Трамп и Джаред Кушнер также были в списке гостей. "Сеть, соединяющая бизнес-интересы Трампа с российскими миллиардерами, - старая и плотная, - говорится в заключение. - Это не означает, что он нарушил закон, но это может дать следователям обширный материал для проверки". Источник: The Daily Beast