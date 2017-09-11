Самая главная путинская проверка на настроения

В воскресенье почти в 30 российских регионах прошли выборы. В 16 регионах выбирали губернаторов. "В большинстве случаев результат был известен заранее: у кандидатов Кремля не было серьезных соперников. Иное дело в Москве", - пишет журналист немецкой деловой газеты Handelsblatt Андре Баллен.

В Москве "Единой России" пришлось тяжелее, чем где бы то ни было: население столицы настроено либеральнее, чем в целом по стране. К примеру, в 2013 году оппозиционер Алексей Навальный неожиданно для всех набрал на выборах мэра 27%. На вчерашних муниципальных выборах, которые ранее были политически незначительным событием, оппозиция решила сплотить сторонников. В итоге свои кандидатуры выдвинули 8,33 тыс. человек, причем более трети из них - молодые люди, говорится в статье.

Речь идет о многом: муниципальные депутаты распоряжаются бюджетом, превышающим 10 млрд рублей (около 150 млн евро). К тому же для оппозиции эти депутаты являются единственной возможностью получить необходимую квалификацию для высоких должностей: например, желающий баллотироваться как независимый кандидат на пост мэра Москвы (Дмитрий Гудков) или президента (Алексей Навальный) должен получить поддержку от депутатов или подписи 200 тыс. граждан, поясняет Баллен. С подписями граждан оппозиция уже получила негативный опыт: зачастую избирательные комиссии не признавали подписные листы неугодных кандидатов.

"Но и власти ведут борьбу, - продолжает автор. - Местные выборы - это проверка на настроения перед предстоящими президентскими выборами". После присоединения Крыма популярность президента Владимира Путина подскочила до рекордных показателей. Рейтинги Путина до сих пор впечатляют, однако после трех лет экономического кризиса и сокращения реальных доходов эйфория спадает.

Путин пока что не выставил свою кандидатуру официально, говорится далее, однако "за кулисами власти уже усердно работают над новыми рекордными результатами, для чего необходимо поддерживать определенный градус политических настроений".

"Власти применяют давно известные приемы: проходят конфискации агитационных материалов независимых кандидатов, а типографии отказываются печатать плакаты. Более того, председателей домовых товариществ принуждают срывать плакаты, наклеенные неугодными кандидатами", - пишет журналист.

Между тем в элитном московском районе Ново-Переделкино за день до голосования произошел настоящий скандал: в интернете появились три видеозаписи, на которых заместитель главы районной администрации Светлана Антонова "давала указания сотрудникам избирательных комиссий о том, как осуществлять манипуляции", говорится в статье. Сразу после огласки столичный мэр Сергей Собянин снял Антонову с должности и пообещал, что выборы будут честными.

Оппозиция не верит в это, отмечает Баллен: по словам Навального, фальсификации происходят повсюду. Разница лишь в том, что "идиоты" из Ново-Переделкино попались на камеру, сказал он.