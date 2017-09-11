Создались условия для контакта американских войск и поддерживаемых Россией сирийских сил, по отдельности сжимающих ИГИЛ* в кольцо

"Кажется, что поддерживаемым США войскам и сирийским правительственным силам, за которыми стоят Россия и Иран, не избежать контакта друг с другом, так как они по отдельности идут против ИГИЛ* в Сирии", - сообщает Рэчел Робертс в Independent.

"Сирийские демократические силы (СДС) начали наступление на ИГИЛ* по границе с Ираком в субботу, ввязавшись в гонку с правительственными силами, идущими в том же направлении против тех же экстремистов, - говорится в статье. - Конкурирующие битвы за Дейр-эз-Зор показывают, как важна эта богатая нефтью восточная провинция, которая стала свежей точкой средоточия международной борьбы с ИГИЛ*. Это вызывает опасения, что стороны в конце концов столкнутся".

"Гонка к иракской границе сформирует будущую динамику в регионе, определив, кто будет сильнее влиять на стратегически важный регион после поражения экстремистской группы - Соединенные Штаты или Россия", - утверждает автор.

"Для поддерживаемых США вооруженных формирований добраться до Дейр-эз-Зора - очень трудная задача, особенно пока они еще сражаются за освобождение Ракки от ИГИЛ*. За три месяца битвы они освободили порядка 60% города, и им предстоят гораздо более трудные городские бои, - говорится в статье. - На этой неделе сирийские войска и их союзники, поддерживаемые Ираном, достигли Дейр-эз-Зора, прорвав осаду, в которой ИГИЛ* почти три года держало контролируемые правительством части города. Это важное достижение в рамках их наступления на ИГИЛ*. В сообщении о победе сирийская армия заявила, что Дейр-эз-Зор будет использован как пусковая площадка для освобождения районов по границе с Ираком, которые еще находятся в руках ИГИЛ*", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.