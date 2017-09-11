Выборы в России: либеральная оппозиция по-прежнему "на лестнице"

На воскресных выборах в российских регионах у кандидатов Кремля, как правило, не было серьезных соперников. Иное дело в Москве, пишут СМИ: в столичных бюллетенях фигурировали более тысячи оппозиционных кандидатов. Маргинализированная оппозиция попыталась объединиться, выработав новые подходы, в том числе - поквартирный обход. Власти применили свои, давно известные приемы.

В воскресенье почти в 30 российских регионах прошли выборы. В 16 регионах выбирали губернаторов. "В большинстве случаев результат был известен заранее: у кандидатов Кремля не было серьезных соперников", - пишет журналист Handelsblatt Андре Баллен. Но в Москве "Единой России" пришлось тяжелее: население столицы настроено либеральнее, чем в целом по стране. На вчерашних муниципальных выборах, которые ранее были политически незначительным событием, оппозиция решила сплотить сторонников. В итоге свои кандидатуры выдвинули 8,33 тыс. человек, причем более трети из них - молодые люди, говорится в статье.

Муниципальные депутаты не только распоряжаются бюджетом, превышающим 10 млрд рублей, - для оппозиции эти депутаты являются единственной возможностью получить необходимую квалификацию для высоких должностей: например, желающий баллотироваться как независимый кандидат на пост мэра Москвы (Дмитрий Гудков) или президента (Алексей Навальный) должен получить поддержку от депутатов или подписи 200 тыс. граждан, поясняет Баллен.

"Но и власти ведут борьбу, - продолжает автор. - Местные выборы - это проверка на настроения перед предстоящими президентскими выборами". Рейтинги Путина до сих пор впечатляют, однако после трех лет экономического кризиса и сокращения реальных доходов "крымская" эйфория спадает.

Путин пока что не выставил свою кандидатуру официально, говорится далее, однако "за кулисами власти уже усердно работают над новыми рекордными результатами, для чего необходимо поддерживать определенный градус политических настроений".

"Власти применяют давно известные приемы: проходят конфискации агитационных материалов независимых кандидатов, а типографии отказываются печатать плакаты. Более того, председателей домовых товариществ принуждают срывать плакаты, наклеенные неугодными кандидатами", - пишет журналист.

Между тем в элитном московском районе Ново-Переделкино за день до голосования произошел настоящий скандал: в интернете появились три видеозаписи, на которых заместитель главы районной администрации Светлана Антонова "давала указания сотрудникам избирательных комиссий о том, как осуществлять манипуляции", говорится в статье. Столичный мэр Сергей Собянин снял Антонову с должности и пообещал, что выборы будут честными.

Оппозиция не верит в это, отмечает Баллен: по словам Навального, фальсификации происходят повсюду - разница лишь в том, что "идиоты" из Ново-Переделкино попались на камеру.

"Маргинализированная российская либеральная оппозиция, которую не допускают к высшим эшелонам власти избирательные правила, сформулированные в пользу лояльных Кремлю парламентских партий, и игнорирует государственное телевидение, обратилась к московским муниципальным выборам, чтобы попытаться изменить авторитарный политический климат в стране, двигаясь снизу вверх", - сообщает Алек Лун в The Telegraph в статье от 9 сентября.

В воскресенье избиратели выбирают 1502 депутатов в 125 районных советов, в которых преобладает "Единая Россия". Как подчеркивает автор, "если в других городах независимые кандидаты не зарегистрированы, в столичных бюллетенях - более тысячи оппозиционных кандидатов: от 18-летних студентов до представителей старой гвардии, вроде Сергей Нефедова, 70-летнего Героя России".

"Это политический Uber, - говорит Дмитрий Гудков, бывший член парламента, срежиссировавший оппозиционную кампанию и планирующий баллотироваться в мэры в следующем году. - Uber сломал рынок такси, а этот политический Uber должен разрушить политическую систему страны и создать новую".

"Беспрецедентный приток независимых кандидатов произошел после того, как предложенная мэром Собяниным программа по замене неказистых советских многоквартирных домов жилыми башнями вызвала протесты этой весной", - указывает Лун.

Корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро публикует предвыборный репортаж.

Шоссе Энтузиастов, Арсен Гуварьян проверят свои материалы, перед тем как проскользнуть на лестничную клетку. Вооружившись листовками, офицер запаса ведет кампанию на этой большой улице-артерии на востоке Москвы как один из 1027 независимых кандидатов, повествует журналистка.

"До сих пор никогда так много оппозиционеров (самый известный из них, Алексей Навальный, сфокусировался на выборах президента) не штурмовали избирательные барьеры, воздвигнутые на протяжении многих лет властью на всех уровнях вокруг своего главы - Владимира Путина", - говорится в статье. Это также попытка объединиться: среди независимых кандидатов некоторые выбрали ярлык маленьких либерально-демократических партий, таких, как "Парнас" и "Яблоко".

"Что-то нужно менять", - повторяет Арсен Гуварьян, оставляя свою брошюру "За прямую демократию" на коврике", - рассказывает журналистка.

Новая стратегия - новая тактика. 1000 кандидатов имеют в своем распоряжении единую штаб-квартиру, открытую в столице Дмитрием Гудковым, последним независимым депутатом Госдумы. Был разработан новый подход: совершать поквартирный обход в 45 тыс. домах российской столицы, отмечает Мандро.

Между двумя этажами Дмитрий Гудков, который пришел поддержать Арсена Гуварьяна и его товарищей по списку, дает им совет: "Говорите не "мы кандидаты", а "мы ваши соседи". И на следующей лестничной площадке это срабатывает, свидетельствует Мандро: "Языки развязываются. Говорят о неэффективной медицине, о ремонте дворов, о неудовлетворительном образовании и, прежде всего, о низких пенсиях".

Пожилая женщина в носках кислотно-розового цвета и узорчатых тапочках жалуется: "Единая Россия" забрала все, что у нас было". Жительница обещает, что пойдет голосовать, хотя у нее нет иллюзий: "Мне кажется, будет трудно изменить что бы то ни было".