Московские оппозиционеры на лестничной клетке

Шоссе Энтузиастов, Арсен Гуварьян проверяет свои материалы, перед тем как проскользнуть на лестничную клетку. Вооружившись листовками, офицер запаса ведет предвыборную кампанию на этой большой улице-артерии на востоке Москвы, повествует Изабель Мандро во французской газете Le Monde. "Он один из 1027 независимых кандидатов, которые решили баллотироваться на выборах муниципальных депутатов в рамках местных выборов, организованных в воскресенье, 10 сентября, в 325 округах Москвы, а также в многочисленных российских регионах", - поясняет журналистка.

"Это последнее голосование перед президентскими выборами в марте 2018 года, - отмечает автор. - До сих пор никогда так много оппозиционеров (самый известный из них, Алексей Навальный, сфокусировался на выборах президента) не штурмовали избирательные барьеры, воздвигнутые на протяжении многих лет властью на всех уровнях вокруг своего главы - Владимира Путина". Журналистка отмечает, что это также попытка объединиться: среди независимых кандидатов некоторые выбрали ярлык маленьких либерально-демократических партий, таких, как "Парнас" и "Яблоко".

"Что-то нужно менять", - повторяет Арсен Гуварьян, оставляя свою брошюру "За прямую демократию" на коврике", - рассказывает журналистка.

Новая стратегия - новая тактика. 1000 кандидатов имеют в своем распоряжении единую штаб-квартиру, открытую в столице Дмитрием Гудковым, бывшим, но, что важнее, последним независимым депутатом Госдумы. "Наконец, был разработан новый подход: совершать поквартирный обход в 45 тыс. домах российской столицы", - отмечает Мандро.

Между двумя этажами Дмитрий Гудков, который пришел поддержать Арсена Гуварьяна и его товарищей по списку, дает им совет: "Говорите не "мы кандидаты", а "мы ваши соседи". И на следующей лестничной площадке это подход, действительно, имеет больший успех. "Языки развязываются, - передает журналистка. - Говорят о неэффективной медицине, о ремонте дворов, о неудовлетворительном образовании и, прежде всего, о низких пенсиях".

"Пожилая женщина в носках кислотно-розового цвета и узорчатых тапочках жалуется: "Единая Россия" забрала все, что у нас было". Жительница обещает, что пойдет голосовать, хотя у нее нет иллюзий: "Мне кажется, будет трудно изменить что бы то ни было", - говорится в статье.