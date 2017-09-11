Мобилизация французских деятелей искусства в защиту режиссера Кирилла Серебренникова

"В большом фойе Национального театра "Шайо" в Париже, с Эйфелевой башней в качестве фона, примерно 50 французских деятелей искусства позировали перед объективом фотографа Оливье Чаппа в воскресенье, 10 сентября, чтобы направить послание поддержки российскому театральному и кинорежиссеру Кириллу Серебренникову и потребовать его освобождения", - пишут Изабель Мандро и Сандрин Бланшар во французской газете Le Monde.

"Мы хотим привлечь внимание общественного мнения, предоставить дополнительный инструмент дипломатии и засвидетельствовать наш протест, чтобы свободе слова не затыкали рот", - подчеркнул Давид Бобе, директор Национального драматического центра "Нормандия-Руан" и инициатор - совместно с Оливье Пи, директором Авиньонского фестиваля, и Дидье Дешамом, директором театра "Шайо" (эти два театральных режиссера и хореограф показывали на своих площадках во Франции спектакли Кирилла Серебренникова) - комитета в поддержку режиссера. В комитет входят, в частности, Эрик Рюф, Жан-Мишель Рибе, Николя Бушо, Изабель Карре, Беатрис Даль, Валери Древиль, Джек Ланг, Мелани Лоран, Филипп Декуфле, Маша Макеева, Робин Ренуччи, Андре Маркович, Тома Жолли, Жозиан Баласко, Изабель Юппер, Луи Гаррель и другие.

"Через несколько недель после суда над российским деятелем искусства, которого отправили под домашний арест и которого власти подозревают в хищении государственных средств, все они хотели этой символической акцией осудить судьбу, уготованную одной из самых важных фигур современной российской сцены", - говорится в статье. "Когда хотят убить свою собаку, то говорят, что у нее бешенство", - подытожил Давид Бобе, чтобы указать на "политический" характер процесса над Кириллом Серебренниковым. "Годами этого деятеля искусства разносили за его свободу, за то, что иногда он использует обнаженные тела в своих спектаклях, за то, что он защищает права ЛГБТ, за то, что он разоблачает абсурдность авторитарного режима, - цитируют авторы Бобе. - И чем больше он известен, тем больше его слова досаждают".