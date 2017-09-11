Чиновники подозревают, что Россия использовала объекты ООН, чтобы повлиять на выборы 2016 года

"Кошка Ричарда Заблаускаса залезла на дерево и не могла спуститься - на дерево, принадлежавшее его соседям, которые, как он считал, были российскими шпионами", - пишет Крис Риотта в статье для Newsweek.

Это было в начале 1990-х годов, и 50-летний житель Ривердейла - элитной части Бронкса в Нью-Йорке - обратился за помощью. Его кошка Фризби сидела на суку, нависавшем над резиденцией российского Постоянного представительства в ООН, говорится в статье.

Заблаускас попросил охранников резиденции впустить его, но они отказались. Но, когда он вернулся с лестницей, они смилостивились. Глядя вниз с лестницы, с кошкой в руке, Заблаускас видел, как дети с матерями на территории объекта наблюдали за ним с недоверием. "...Это самое большее, что я когда-либо видел из жизни моих дружелюбных соседей-шпионов", - вспоминает Заблаускас.

"Вполне вероятно, что некоторые действия, выходящие сейчас на свет, пришедшиеся на электоральный цикл 2016 года, были, на самом деле, инициированы и поддержаны из российского постпредства, - считает Стив Холл, бывший руководитель российских операций ЦРУ. - Не только в Нью-Йорке, но и в Вашингтоне и, возможно, также в других местах".

Комплексные операции требуют убежища, говорит Холл, где люди могли бы жить и общаться через защищенную линию с Москвой. "Если вы осуществляете кибероперации, - говорит он, - у вас должно быть место, где это оборудование, эти компьютеры и эти системы смогут функционировать".

Бывший российский разведчик, говоривший на условиях анонимности, согласен с этим: "Если сотрудник записывает разговор агента на личной встрече, это здание может быть использовано, чтобы переслать эту [беседу] в Москву, которая скажет им, лжет ли этот агент или передает ценную информацию". Он добавил, что приватность объекта и его близость к штаб-квартире ООН на Манхэттене делают его идеальным местом для проведения ознакомительных встреч и других бесед, связанных с разведкой.

"Меня бы не удивило, если бы поблизости находились места, используемые ФБР в своей миссии контрразведки против русских", - отмечает Холл.

Для Заблаускаса, человека, который живет через дорогу от резиденции, это означает, что его соседи могут быть не только шпионами. Они также могут быть федералами. Ни то, ни другое, кажется, не пугало его кошку, пишет Риотта.

"Это, конечно, был не первый раз, когда Фризби пыталась сбежать к русским, - вспоминает он о выходках своей кошки. - Но в тот день она зашла слишком далеко".