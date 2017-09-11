Комиссия, работающая по распоряжению Трампа, может предложить малогабаритные ядерные взрывные устройства

"Администрация Трампа рассматривает возможность предложить малогабаритные и дающие больше тактической свободы ядерные взрывные устройства, способные наносить меньший ущерб, чем традиционные термоядерные бомбы. Этот ход дал бы военачальникам больше возможностей, но также сделал бы использование ядерного оружия более вероятным", - сообщает Брайан Бендер в Politico.

"Комиссия высокого уровня, созданная президентом Дональдом Трампом для оценки ядерного арсенала, проводит ревизию различных возможностей добавления более современной "маломощной" бомбы, согласно источникам, участвующим в ревизии, чтобы еще решительнее сдерживать Россию, Северную Корею и других потенциальных ядерных противников, - говорится в статье. - Одобрение такого оружия (разработанного для доставки ракетой, самолетом или спецподразделениями) знаменовало бы собой резкий отход от политики администрации Обамы, которая стремилась уменьшить зависимость от ядерного оружия и запрещала новые вооружения или военные возможности. Критики говорят, что такая мера только сделала бы более вероятным фактическое применение ядерного оружия".

"Эта [комиссия по ревизии ядерных возможностей] должна авторитетно спросить военных, что им нужно, чтобы сдержать врагов, - сказал "чиновник, поддерживающий это предложение, особенно относительно сопротивления России, которая повысила значимость тактического ядерного оружия в своих боевых планах, в том числе как оружия первого удара". - Будет ли [существующее оружие] полезным при всех сценариях, которые мы видим?"

"Идея введения боеголовки меньшей величины, пригодной для более ограниченной цели, чем полномасштабный ядерный Армагеддон, не нова. У США еще осталась от эпохи холодной войны часть оружия, попадающего в эту категорию, в том числе несколько бомб, мощность которых может быть "отрегулирована" для получения меньшего взрыва", - сообщает Бендер.

"И все-таки новые голоса в поддержку более современной версии такого оружия, вероятно, спровоцируют ожесточенные споры в Конгрессе, которому в конечном итоге пришлось бы ее финансировать, и вызовут вопросы, потребуется ли возобновление взрывных испытаний после 25-летнего моратория и как отреагируют другие ядерные державы. Ожидается, что Сенат обсудит вопрос о новых ядерных операциях на следующей неделе, когда будет рассматривать "Закон об ассигнованиях на национальную оборону", - говорится в статье.

"Этот толчок также почти наверняка подогреет опасения некоторых депутатов, которые уже сомневаются, что Трампу можно доверить ядерные коды, и считают опасным то, что он выдвинул их ближе к переднему плану американской национальной безопасности, публично отмахнувшись от договоров о контроле над ядерными вооружениями и открыто пригрозив Северной Корее "огнем и яростью", - указывает автор.

"Если США сейчас пойдут на разработку нового ядерного оружия, это подаст совершенно нежелательный сигнал в момент, когда международные усилия по предотвращению распространения ядерного оружия подвергаются серьезной опасности, - сказал Стивен Андреасен, чиновник Государственного департамента в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Г.У. Буша, служивший директором по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности в администрации Клинтона. - Если страна с величайшей в мире конвенциональной и ядерной военной мощью решит, что не может защитить себя без нового ядерного оружия, мы подорвем нашу способность не давать другим странам создавать или наращивать ядерные возможности и усугубим разногласия между США и другими ответственными странами".

"Подробности рассматриваемых возможностей засекречены, и пресс-секретарь Совета национальной безопасности сказала, что "слишком рано обсуждать" материалы комиссии, работа которой, как ожидается, должна завершиться к концу года", - говорится в статье.