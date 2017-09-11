Генсек НАТО выступил против предложения Габриэля отменить санкции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что одного лишь режима прекращения огня на востоке Украины недостаточно для отмены антироссийских санкций, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. "Предпосылкой [для отмены санкций] может стать только полная реализация Минских соглашений", - заявил Столтенберг во время встречи с руководством фракции Европейской народной партии в Европарламенте, которая состоялась в Таллине.

Таким образом Столтенберг возразил министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю, который недавно высказался за отмену санкций в случае успешного режима прекращения огня. Как заметил Габриэль, "до выполнения всех условий Минских договоренностей может пройти немало времени".

"Так давайте хотя бы достигнем перемирия и отведем тяжелое вооружение, затем в качестве вознаграждения снимем санкции и окажем помощь в восстановлении востока Украины", - подчеркнул Габриэль.

В свою очередь, Габриэль сделал подобное предложение после того, как российский президент Владимир Путин предложил направить на Украину миротворческую миссию, которая бы дислоцировалась вдоль линии соприкосновения.

В самой Украине предложение Путина и главы германского МИДа Габриэля вызвало жесткую критику. Лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер также дистанцировался от слов немецкого министра, заявив, что "Габриэль подрывает европейское единство в вопросе санкций". "Это не может не радовать президента Путина", - написал политик на своей странице в Twitter.