Наш страх делает Путина сильным

Практически "на всех выборах, которые проходили в последнее время, российская спецслужба ФСБ или контролируемые ею группы хакеров предположительно вмешивались в процесс голосования", пишет политический обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Бернхард Оденаль. Если это действительно так, то "русские обладают сверхсовременными IT-технологиями с высококвалифицированными операторами и тщательно проработанным планом".

"Однако это не вяжется с привычным представлением о России как о технологически отсталой стране, чья элита богатеет благодаря коррупции и продаже сырья", - отмечает журналист.

"Правда, в одной области восточные спецслужбы преуспели, и это - распространение дезинформации и создание головоломок", - продолжает Оденаль. К примеру, работавший долгое время в Москве британский журналист Люк Гардинг писал в Guardian о том, что спецслужбы вернулись к старым методам. По словам Гардинга, когда его и его семьи не было дома, сотрудники ФСБ приходили к нему с обыском и умышленно оставляли небольшие свидетельства: снятую картину, открытое окно или какую-нибудь книгу у кровати. Целью подобной операции был не сбор информации, а обращение к тому, у кого проводился обыск: "Бойся! Мы повсюду".

На этот раз все выглядит так, будто "российские спецслужбы решили использовать этот метод еще и в виртуальном пространстве", говорится в статье. "Куда важнее для них не взлом, а следы, которые должны сбивать с толку и выставлять угрозу намного более серьезной, чем она есть. Скорее всего, никому никогда не удастся узнать, получил ли WikiLeaks электронную переписку американских демократов от российских хакеров. Но слухи о том, что хакеры из Fancy Bear или Guciffer 2.0 действуют по приказу Москвы, делают Путина и его спецслужбы сильнее", - заключает автор.