Вольфганг Ишингер: "Отказ Северной Кореи от ядерного оружия - недостижимая иллюзорная цель"

Европа должна вмешаться в конфликт вокруг Северной Кореи как "голос разума", говорит в интервью Tagesspiegel глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Речь, по словам Ишингера, идет в первую очередь о том, чтобы "ЕС занял единую ясную позицию, которая позволила бы внести вклад в деэскалацию конфликта. Нам сегодня не нужны ни воинственные кличи, ни мегафонная дипломатия. (...) Но важнее всего не предаваться иллюзии, что проблема далеко и не касается нас напрямую. Это может оказаться трагически ошибочной оценкой, и поэтому важно, чтобы ЕС вмешался в конфликт как (...) "голос разума".

Как замечает собеседник издания, "сегодня важно (...) продемонстрировать, что Запад не стремится к смене режима. При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что в ближайшем будущем отказ Северной Кореи от ядерного оружия - недостижимая иллюзорная цель. Чего можно добиться, так это "двойной заморозки" - отказа Северной Кореи от дальнейших испытаний в обмен, к примеру, на отказ от совместных американо-южнокорейских учений, которые Пхеньян трактует как агрессию. Поэтому элементы диалога и готовность к переговорам не менее важны, чем ужесточение санкций".

Что касается санкций в отношении режима Ким Чен Ына, то они, как поясняет Ишингер, "будут иметь смысл только в том случае, если Совбез ООН примет их единогласно. В сотрудничестве с Китаем лежит ключ к успеху дипломатической инициативы в отношении Северной Кореи. Речь идет о том, чтобы наделить Китай ответственностью, возложив на него ведущую роль. Поэтому вопрос ужесточения санкций зависит от того, в каких сферах КНР готова участвовать в этом усилении. Поскольку эффективное расширение штрафных мер повлияет, прежде всего, на торговлю между КНР и КНДР".