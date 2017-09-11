Эксклюзив: "Иран тайно помог в получении атомного оружия" Северной Корее, опасаются британские чиновники

"Внезапное продвижение Северной Кореи в разработке атомного оружия может быть обусловлено секретной поддержкой со стороны Ирана, опасаются британские чиновники", - пишет Бен Рили-Смит в британской газете The Telegraph. Как говорится в статье, "Форин-офис расследует, не помогли ли "нынешние и бывшие атомные государства" Ким Чен Ыну в его стремлении оснастить ракеты атомными боеголовками".

Высокопоставленные источники в британском правительстве рассказали газете, что "неправдоподобно, чтобы северокорейские ученые в одиночку осуществили технологические прогрессы". Как передает журналист, "Иран - во главе списка стран, подозреваемых в оказании некоторой помощи, Россия также в центре внимания".

"Опасения состоят в том, что внешнее влияние обеспечило Северную Корею оборудованием или знаниями, которые приблизили ее к тому, чтобы стать атомной нацией", - говорится далее.

"Северокорейские ученые имеют некоторые способности, но очевидно, что они не занимаются эти полностью в вакууме", - отметил в беседе с изданием один правительственный министр.

Еще один источник газеты в Форин-офисе сказал: "То, что они сделали это полностью самостоятельно, выходит за рамки правдоподобия".

"Надежда возлагается на то, что установление каких-либо связей может открыть новые дипломатические пути для оказания давления на режим, который отказался изменить свой курс, несмотря на экономические санкции", - передает журналист.