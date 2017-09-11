Вытолкнутая из политического мейнстрима, российская оппозиция обращается к низовым кампаниям

"Маргинализированная российская либеральная оппозиция, которую не допускают к высшим эшелонам власти избирательные правила, сформулированные в пользу лояльных Кремлю парламентских партий, и игнорирует государственное телевидение, обратилась к московским муниципальным выборам, чтобы попытаться изменить авторитарный политический климат в стране, двигаясь снизу вверх", - сообщает Алек Лун в The Telegraph в статье от 9 сентября.

В воскресенье избиратели выбирают 1502 депутатов в 125 районных советов - наблюдательные органы местного самоуправления, в которых сейчас преобладает "Единая Россия". Как подчеркивает автор, "если в других городах независимые кандидаты не зарегистрированы, в столичных бюллетенях - более тысячи оппозиционных кандидатов: от 18-летних студентов до представителей старой гвардии, вроде Сергей Нефедова, 70-летнего Героя России, некогда испытывавшего системы жизнеобеспечения для советской космической программы".

"Это политический Uber, - говорит Дмитрий Гудков, бывший член парламента, срежиссировавший оппозиционную кампанию и планирующий баллотироваться в мэры в следующем году. - Uber сломал рынок такси, а этот политический Uber должен разрушить политическую систему страны и создать новую".

"Беспрецедентный приток независимых кандидатов произошел после того, как предложенная мэром Сергеем Собяниным программа по замене неказистых советских многоквартирных домов жилыми башнями вызвала огромный протест этой весной. Это одна из горячих проблем, наряду с ростом цен на коммунальные услуги и дорожными работами, которые, кажется, никогда не кончаются", - указывает Лун.

"Происходит много вещей, которые раздражают людей, - говорит аналитик Екатерина Шульман. - Становится труднее и труднее управлять городом без достойной системы обратной связи".