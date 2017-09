11 сентября 2017 г. Марк Беннетс | The Times Неистовство по поводу "Матильды", эротического фильма о царе и балерине "Спорный фильм по поводу последнего царя будет впервые показан в России сегодня на фоне повышенных мер безопасности после нападений религиозных экстремистов на кинотеатр и киностудию", - сообщает Марк Беннетс в британской газете The Times. "Матильда", фильм Алексея Учителя, рассказывает историю любовного романа между Николаем II и Матильдой Кшесинской, прима-балериной Мариинского театра в Санкт-Петербурге, говорится в статье. "Некоторые православные христиане заявляют, что фильм кощунственный, потому что он изображает царя, который был канонизирован РПЦ в 2000 году, во время эротических сцен". Как передает автор, "Христианское государство - Святая Русь", радикальное российское православное движение, предупредило, что кинотеатры "начнут гореть", если "Матильда", которая должна выйти в прокат по всей стране в следующем месяце, будет показана. Купившим билеты на сегодняшний показ сказали явиться, по крайней мере, за 30 минут до начала фильма для проверок в целях безопасности, отмечает издание. Источник: The Times