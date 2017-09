11 сентября 2017 г. Марк Беннетс | The Times Мария Алехина: "Моя жизнь в Pussy Riot" "Это мой единственный диплом", - сказала Мария Алехина в интервью журналисту Марку Беннетсу для The Times и показала ему свидетельство о профессиональной подготовке по специальности "швея", которое получила в тюремном заключении. "Я заметил, что оно однажды может пригодиться", - пишет автор. Алехина подняла брови и заразительно расхохоталась. "В августе пять лет тому назад Алехину судили в Москве за демонстрацию против президента Путина, устроенную в крупнейшем в России соборе", - напоминает автор. Акция протеста длилась меньше минуты, но именно из-за нее феминистский арт-коллектив Pussy Riot стал объектом громкой международной кампании за свободу слова. Алехину и еще двух активисток - Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич - спустя некоторое время после акции арестовали и обвинили "в хулиганстве по мотивам ненависти по религиозному признаку", как формулирует автор. Они были приговорены к двум годам тюрьмы. "Самые глупые на свете поступки совершаются с серьезными лицами, - говорит Алехина. - Государство может сделать с тобой самые разные вещи, но оно не может отнять у тебя улыбку". "Кремль определенно попытался это сделать", - замечает автор. Он отмечает, что в предварительном заключении Алехиной не разрешали видеться с родственниками, в том числе с ее 5-летним сыном. "Когда через 6 месяцев его все же пустили на свидание ко мне, он спросил: "Когда тебя выпустят?" А я не могла ему ничего сказать, - говорит она. - Это была одна из самых тяжелых сторон заключения". "Полная изоляция, специально отобранные надзиратели, суровый северный климат", - говорит Алехина о колонии в Березниках, куда ее отправили вначале. "Она провела пять месяцев в одиночном заключении "ради ее собственной безопасности". На деле, говорит она, ее изолировали от других заключенных, так как администрация колонии опасалась ее настойчивого стремления отстаивать свои права, в том числе путем голодовок. И все же она добилась, чтобы зимой заключенным разрешили носить теплые шали, и даже достигла того, чтобы суд отменил наложенные на нее дисциплинарные взыскания", - пишет автор. "В тюрьме принудить администрацию выдавать вам шали, чтобы вы не замерзли до смерти, - это политический шаг, - говорит она. - Я осознала: если там я не буду сражаться с режимом, никто этого не сделает. Мне было важно показать всем начальникам тюрем, мужчинам, что женщины способны на протест". Автор сообщает: "История борьбы Алехиной за улучшение бесчеловечных условий в лагерях - ядро ее первой книги Riot Days ("Дни бунта")". "Алехина говорит, что это результат коллективных усилий, в которые внесли свой вклад другие участницы Pussy Riot, а также их друзья и соратники - оппозиционные активисты", - пишет издание. По мнению Беннетса, иногда кажется, что Алехина рассматривает свое пребывание в тюрьме как экстремальные упражнения по самосовершенствованию и личностному росту. "Любая трудная ситуация - это шанс для того, чтобы ты преодолела что-то и стала сильнее, - говорит она. - То есть, если ты не испытываешь страха и если ты открыта к тому, что происходит вокруг". "Она больше оживляется, вспоминая о сюрреалистических подробностях быта в колониях. В Березниках, говорит она, туалет - это помещение с кривыми дырками в полу, которые не разделены перегородками, уединиться там совершенно невозможно. В первый день в колонии она села там на корточки, а над соседней дыркой пристроилась другая заключенная". "Говорят, ты любишь стихи, - сказала та. - Ну давай тогда. Давай послушаем чего-нибудь". Алехина вежливо отклонила просьбу, пишет автор. Однажды тюремная цензура вырезала фотографию, которой сопровождалась рецензия на фильм "Нимфоманка". "Я пошла и спросила их: "Эй, а где же фото?" Они мне сказали, что оно аморальное и развратное", - говорит Алехина. Ее этот ответ не устроил: "Значит, принудительный труд - это морально, а груди Шарлотты Гейнсбур - нет?" Алехина подметила, что сотрудники тюрьмы сажают красные тюльпаны. Весной они зацвели и образовали буквы "ШИЗО" (так называется штрафной изолятор). "Сотрудники тюрьмы сказали мне, что так красивее", - говорит Алехина. "Лагеря ни в коей мере не ослабили ее желание увидеть политические перемены в России", - пишет автор, сообщая, что Алехина и Толоконникова создали независимый новостной сайт "Медиазона" и правозащитную организацию "Зона права". "Но нельзя утверждать, что Pussy Riot вот-вот свергнут Путина. Собственно, многие россияне смотрят на деятельность этой группы со смешанными чувствами - озадаченно или с откровенной враждебностью. Одна из причин - пропаганда в государственных СМИ, но есть и другая причина: многие россияне предпочитают думать, что их страна - оплот христианских ценностей, хотя по количеству абортов и разводов она занимает одно из первых мест в мире", - говорится в статье. Автор подчеркивает, что у Pussy Riot есть и сторонники. Алехина написала ему, что продавщица в книжном магазине в московском аэропорту назвала ее "героем нашего времени". "Но она реалистично оценивает могущество Pussy Riot", - пишет автор. "Я не пытаюсь обращаться к массам", - говорит Алехина. Алехина дала интервью летом, после возвращения из Австралии - с гастролей Pussy Riot Theatre, музыкального спектакля по ее книге. В ноябре будут гастроли в США, спектакль ставился в США и Европе. "Pussy Riot нужны на Западе, чтобы напоминать людям: то, что случилось с нами, могло бы случиться где угодно, - говорит Алехина. - Такие вещи могут происходить в любой стране, если люди забывают, на чем держится их общество". Беннетс спросил, планирует ли Алехина сделать карьеру на Pussy Riot. "Карьеру?" - повторяет она, цедя это слово с таким же омерзением, которое она обычно приберегает для Путина и его приятелей-клептократов. Я не первый, кто указал на кажущееся противоречие: участницы Pussy Riot, пламенно выступающие против истеблишмента, конвертируют бунтарство в деньги", - пишет автор. "Какой-то богатый мальчик тоже недавно обвинил меня в предательстве панк-рока, - говорит Алехина. - Но, смотрите, деньги, которые я зарабатываю, идут на мою деятельность здесь. На "Медиазону", а это важное дело". Автор отмечает: "В значимости "Медиазоны" невозможно сомневаться: сайт разоблачает нарушения прав человека, о которых частенько не сообщалось бы в сильно зарегулированных российских СМИ. А поддержка сайта, основанного в 2014 году, обходится недешево: в его штате два редактора и 10 журналистов". "Тон становится более легкомысленным, когда приходят еще две участницы Pussy Riot: Настя (свою фамилию она не назвала) - молодая женщина с выбритой головой, которая была голосом, стоявшим за "панк-молебном" группы, и Ольга Борисова, которая редактировала русское издание книги Riot Days", - говорится в статье. Борисова 18 месяцев служила в полиции в Петербурге. "Разочаровавшись, она пришла в антипутинское движение и флиртовала с либеральными оппозиционными партиями, пока не осуществила свои эстетические и политические устремления в Pussy Riot", - пишет автор. "Для Алехиной индивидуальные метаморфозы вроде той, что произошла с Борисовой, - суть "внутренней революции", в которой, как она уверяет, Россия отчаянно нуждается", - пишет автор. "Мы все - люди, какую бы униформу на нас ни напяливали, - говорит она. - Мы все способны поступать по-людски вместо того, чтобы просто выполнять приказы". "Ее признали виновной в ненависти по религиозному признаку, но Алехина вовсе не атеистка", - пишет автор. "Евангелие - одна из важнейших книг в моей жизни, - говорит она. - Но моя вера существует отдельно от церковных институтов и структур". Как воспринял бы Бог ее акцию протеста в соборе? Автор замечает, что задавал тот же вопрос Екатерине Самуцевич. "Та сказала, что, по ее мнению, Бог, наверное, одобрил бы акцию", - пишет автор. Алехина, напротив, сказала: "Я не намерена жить всю жизнь в страхе перед каким-то небесным возмездием. Никакого "после" нет. Есть только "здесь и сейчас". Я предпочитаю жить так, чтобы отвечать за каждый свой день здесь". Автор замечает: "Именно этот бесстрашный подход держит ее в России, где с каждым годом риски, связанные с инакомыслием, нарастают". Источник: The Times