11 сентября 2017 г. Дэн Бойлан, Гай Тейлор | The Washington Times Криминалисты-следователи Мюллера сосредоточились на запутанных финансовых связях Трампа с русскими "Внимание специального прокурора Роберта Мюллера сосредоточено на сети коммерческих интересов президента Трампа в связи с подозрениями в отмывании денег, что стало важным центром его расследования российского вмешательства в президентские выборы в прошлом году, согласно источникам из разведывательного сообщества, близким к бывшему директору ФБР", - сообщает The Washington Times. "Один из источников, говоривший на условиях анонимности, заявил, что спецпрокурор, в этом году взявший в штат 16 юристов со значительным опытом в расследовании финансовых преступлений, сосредоточился на раскрытии запутанной истории финансовой и строительной империи семьи Трампа в попытке найти какую-то связь с инвестициями "грязных денег" российских олигархов и представителей организованной преступности", - говорится в статье. "Другой источник, близкий к адвокатам, представляющим Белый дом, сказал The Washington Times, что судебные повестки, отправленные из организации Мюллера за последние недели, были сфокусированы на финансовой отчетности основных помощников Трампа", - передает газета. Специальная прокуратура, ведущая расследование Мюллера, отказалась давать комментарии по конкретным обвинениям в отмывании денег, но предположила в письме The Washington Times, что это расследование может расшириться в разных направлениях, не ограничиваясь месяцами, предшествовавшими президентским выборам. В пятницу появились новости, что команда Мюллера обратилась в Белый дом, чтобы опросить четырех высших советников и двух недавно ушедших в отставку чиновников о том, что считалось вводящим в заблуждение заявлением, созданным для отвлечения внимания от встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом в прошлом году, говорится в статье. "Директор службы по связям с общественностью Белого дома Хоуп Хикс, бывший пресс-секретарь Шон Спайсер, бывший глава предвыборного штаба Рейнс Прибус, советник Белого дома Дон Макган, старший юрист Джеймс Бёрнэм и Джош Рэффел, официальный представитель, работающий с зятем и высокопоставленным советником президента Джаредом Кушнером, оказались среди тех, кого хочет допросить команда Мюллера", - пишет газета. Список талантливых юристов, собранных Мюллером, по словам юридических аналитиков, ясно говорит о приоритетах его расследования, отмечают авторы. "В конце июля, когда впервые появились сообщения о том, что следователи тщательно изучают широкий ряд сделок, связанных с деловой активностью Трампа, его семьи и соратников, президент заявил, что Мюллер пересек "красную линию", - напоминает издание. Юридические аналитики сказали The Washington Times, что Мюллер, похоже, пересек ее очень быстро. В конце прошлого месяца его команда начала работать с подразделением по уголовным расследованиям Федеральной налоговой службы, которое специализируется на раскрытии финансовых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. "Над Трампом довлеет, возможно, то, какие сделки и на каких условиях он заключил после финансового кризиса 2008 года, чтобы занять деньги в России, когда на Западе, по-видимому, ему не предоставляли кредиты", - заявил бывший директор британской разведслужбы MI-6 Ричард Дирлав журналу Prospect. Выборы 2016 года сопровождались уникальным набором проблем в этом отношении для обоих основных кандидатов в президенты, замечают журналисты. Вдобавок к запутанной бизнес-империи Трампа кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон столкнулась с вопросами, связанными с Clinton Foundation, возглавляемым ее мужем, экс-президентом Биллом Клинтоном. Пару неоднократно обвиняли в использовании позиции Хиллари Клинтон на посту госсекретаря для пополнения средств некоммерческой организации. "В 2016 году мы увидели влияние денег в политике в небывалом масштабе - с грязными деньгами, местонахождение которых невозможно отследить", - сказал официальный представитель НПО Citizens for Responsibility and Ethics in Washington Джордан Либовиц. "В то время как финансовое расследование Мюллера охватывает десятилетие до выборов Трампа, очевидно, что оно сосредоточено на личностях, вовлеченных - пусть даже кратковременно - в его предвыборный штаб", - пишет издание, особо выделяя в этом ряду Пола Манафорта. Когда его попросили внести уточнения, высокопоставленный чиновник Министерства юстиции сослался на секретность, эффективно используемую Мюллером, чтобы держать Вашингтон в неведении относительно своего следующего шага. "Только очень узкая группа людей действительно знает, что происходит", - сказал источник The Washington Times. Источник: The Washington Times