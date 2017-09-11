Меньшинство, которое не хочет быть таковым

Русские немцы имеют особый успех в рядах АдГ - чего нельзя сказать о популярности АдГ среди самих выходцев из СССР. Это, пишет публицист Николай Клименюк на страницах Die Welt, связано с историческими обидами.

"Когда Вольдемар Биркле начинает говорить, не хочется верить своим ушам. Такое ощущение, что перед тобой прототип злого русского из снятого на Западе фильма - какой-нибудь агент спецслужб или гангстер, поведение которого слишком утрировано, чтобы быть правдой", - пишет автор.

"Для АдГ чрезвычайно важно, чтобы переселенцы воспринимали АдГ как свою политическую родину", - цитирует автор высказывания политика.

Биркле - прямой кандидат партии в Пфорцхайме, каждый пятый житель которого - русский немец. "На выборах в местный ландтаг в 2016 году АдГ стала самой влиятельной политической силой в этом городе с населением в 120 тыс. человек, а в районе Хайдах, где преобладают выходцы из бывших союзных республик, она набрала 44%".

"После этого успеха на выборах и "дела Лизы" русские немцы оказались под пристальным вниманием общественности, - говорится в статье. - Большинству из них наверняка это не по душе, поскольку повышенное внимание связано с предрассудками и, как следствие, с неприятностями в виде дискриминации, недоверия и бытовой ксенофобии".

"В 1990-е годы в Германию приехали свыше 2 млн имеющих немецкие корни выходцев из бывших республик распавшегося СССР. Они имели репутацию людей необразованных, связанных с преступным миром и плохо интегрируемых в общество. К тому же их стали считать обузой для социальной системы. Другими словами, немецкое общество их никак не отличало от прочих мигрантов", - замечает автор публикации.

"И что еще хуже, их считали русскими, несмотря на то, что сами себя они воспринимали как вернувшихся на историческую родину и надеялись на дружеский прием", - повествует Клименюк.

Когда родившийся на Алтае председатель окружного отделения АдГ в Регенсбурге Вадим Дерксен говорит о том, что "мы хотим, чтобы нас, наконец, считали немцами", он выражает чаяния многих русских немцев.

В ходе Второй мировой войны, продолжает автор, русских немцев не стали депортировать в Германию, а отправили в отдаленные районы Советского Союза. "Их культурная сплоченность была скреплена не посредством образования или языка, а скорее дискриминацией на государственном уровне, а также изоляцией и грубым обращением со стороны сограждан", - говорится в статье.

"Подобный опыт в так называемом многонациональном СССР они получили вместе с другими меньшинствами. Однако одновременно с этим они, как и этническое большинство, дистанцировались от представителей других групп своих среднеевропейских сограждан. И эту часть своего культурного наследия они привезли с собой в Германию. Этой исторической травмой хочет воспользоваться АдГ", - отмечает автор статьи.

Профессор Ахим Геррес из Университета Дуйсбурга считает, что АдГ поддерживают около 15-20% выходцев из бывших республик СССР. При этом АдГ является единственной партией в Германии, в которой эта группа столь заметно представлена, сообщает Die Welt.

Вольдемар Биркле - один из шести кандидатов от АдГ родом из бывшего СССР на выборах в Бундестаг, у двоих из них есть реальные шансы войты в состав нового парламента.

"Седьмой кандидат, Елена Роон из Нюрнберга, была вынуждена отозвать свою кандидатуру и уйти с поста председателя окружного отделения партии после того, как она обнародовала в одной из групп WhatsApp две фотографии с Гитлером, подпись под одной из которых гласила: "Разыскивается с 1945 года - Адольф, пожалуйста, откликнись!" - рассказывает автор.

Как отмечает автор, открытые симпатии к Гитлеру в АдГ редки и встречаются, как правило, среди представителей ультраправых ответвлений, например, среди участников союза Arminius или так называемого "Международного конвента российских немцев. "Эта организация заявила о себе в 2016 году в связи с прокатившимися по всей стране акциями протеста, спровоцированными мнимым похищением и изнасилованием мигрантом 13-летней Лизы", - пишет автор. Он указывает на то, что придерживающийся праворадикальных взглядов руководитель конвента Генрих Гроут имеет, по некоторой информации, связи с российскими спецслужбами.

"Было бы наивным предполагать, что "дело Лизы" - целиком и полностью спланированная Россией провокация, однако без медийной поддержки из РФ такой резонанс оно бы вряд ли получило. Также наивно было бы считать, что эта пропаганда направлена на русскоговорящую диаспору в Германии, чтобы повлиять на ее поведение на выборах", - считает публицист.

"Месседж о закате западной цивилизации адресован в первую очередь внутрироссийскому зрителю. Конечно, он долетает и до русскоязычных граждан ФРГ и во многом соответствует нарративам АдГ: Германия - оккупированная страна, которой управляет марионетка Вашингтона Меркель. Германия страдает от наплыва мигрантов-мусульман, наводнивших с подачи Меркель Германию и всю Европу. Страна должна, наконец, освободиться от этого ига".

"АдГ при этом представляется как умеренная демократическая партия, которая подвергается травле со стороны традиционных немецких партий, поскольку они боятся конкуренции с ее стороны", - передает Die Welt.

В конце 1990-х миграционный поток из республик бывшего СССР снизился, "Германия привыкла к переселенцам, теперь их стали считать отлично интегрированными и полностью незаметными". Те из них, кто занимает сверхконсервативные позиции, по большей части так и остались в изолированных сообществах. "Несмотря на все приложенные усилия, Национал-демократическая партия Германии не нашла значимой поддержки у выходцев из бывших союзных республик", - говорится в статье.

"АдГ, напротив, не просто выглядит как солидная и истинно немецкая политическая сила, но и предлагает шанс выстроить политическую карьеру", однако российских немцев и АдГ, и ее активисты с русскими корнями раздражают, заключает автор.